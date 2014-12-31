12月百城住宅均价环比和同比下跌 且跌幅扩大--中指院

路透北京12月31日 - 中国指数研究院周三发布的12月“百城价格指数”报告显示，12月百城住宅均价环比和同比仍在下跌，且跌幅较上月双双扩大。整体来看，百城住宅价格仍处调整期，年底房企为冲刺业绩和加速资金回笼，加大优惠力度，本月百城住宅价格跌幅有所扩大，但下跌城市个数明显减少。

展望2015年，报告认为，消化库存仍是市场主基调，房价仍存下行压力。不过未来不同城市价格走势将继续呈现分化。一线城市和少数二线城市对政策反应敏感，潜在需求旺盛，房价仍面临一定的上涨压力；多数二线城市将相对平稳；大多数三、四线城市需求透支，库存压力大，未来房价将继续下行。

以下为中指院提供的报告全文：

根据中国房地产指数系统百城价格指数对100个城市新建住宅的全样本调查数据，2014年12月，全国100个城市（新建）住宅平均价格为10542元/平方米，环比下跌0.44%，为连续第8个月下跌，跌幅扩大0.06个百分点。从涨跌城市个数看，70个城市环比下跌，30个城市环比上涨。与上月相比，本月价格环比上涨的城市数量增加7个，其中涨幅在1%以上的城市有3个，较上月减少1个；本月价格环比下跌的城市数量较上月减少6个，其中跌幅在1%以上的有27个，较上月减少10个。

同比来看，全国100个城市住宅均价与2013年12月相比下跌2.69%，跌幅较上月扩大1.12个百分点。按中位数计算，全国100个城市（新建）住宅价格中位数为6937元/平方米，环比下跌0.54%。另外，北京、上海等十大城市（新建）住宅均价为18878元/平方米，环比下跌0.36%，同比在连续上涨25个月后首次下跌，跌幅为0.61%。

2014年12月，全国100个城市住宅均价连续第8个月环比下跌，本月跌幅扩大；十大城市住宅均价在上月出现短暂上涨，本月转为下跌。整体来看，百城住宅价格仍处调整期，年底房企为冲刺业绩和加速资金回笼，加大优惠力度，本月百城住宅价格跌幅有所扩大，但下跌城市个数明显减少。

从政策层面看，中央政策以“稳”为主，本月《不动产登记暂行条例》正式出台，意在完善房地产长效机制建设，短期对市场影响有限；从需求方面来看，在调控回归市场化、货币政策支持的背景下，购房需求有序释放；从供应情况看，年末推盘高峰促使部分城市库存仍处于较高水平；从企业策略看，迫于全年销售目标和资金回款压力，12月房企继续采取低价加推、以价换量策略，百城房价继续下行。

展望2015年，全国市场仍面临高库存压力，消化库存仍是市场主基调，房价仍存下行压力。基于各地去化压力的差异，未来不同城市价格走势将继续呈现分化。一线城市和少数二线城市对政策反应敏感，潜在需求旺盛，房价仍面临一定的上涨压力；多数二线城市将相对平稳；大多数三、四线城市需求透支，库存压力大，未来房价将继续下行。

**百城（新建）住宅价格环比涨跌幅分析**

2014年12月，100个城市中，住宅价格环比2014年11月上涨的城市个数为30个，较上月增加7个。涨幅居前十位的城市依次是：厦门、珠海、湖州、昆山、惠州、兰州、杭州、苏州、深圳、株洲。其中，厦门、珠海、湖州涨幅在1%以上；昆山、惠州、兰州、杭州涨幅在0.7%-1%之间；苏州、深圳、株洲涨幅在0.58%-0.7%（含0.58%）之间。其他环比上涨的20个城市中，广州、中山等8个城市涨幅在0.4%-0.57%（含0.57%）之间；聊城、日照等11个城市涨幅在0.1%-0.4%之间；潍坊涨幅最小，为0.07%。

2014年12月，住宅价格环比下跌的城市个数为70个，较上月减少6个。跌幅居前十位的城市依次是：温州、南宁、金华、福州、江阴、桂林、三亚、洛阳、西宁、西安。其中，仅温州跌幅在3%以上；南宁、金华、福州、江阴、桂林、三亚跌幅在2%-3%之间；洛阳、西宁、西安跌幅在1.9%-2%之间。其他环比下跌的60个城市中，东莞、菏泽等17个城市跌幅在1%-1.7%之间；重庆（主城区）、长沙等28个城市跌幅在0.5%-1%之间；镇江、长春等15个城市跌幅在0.5%以内。

**百城（新建）住宅价格同比涨跌幅分析**

2014年12月，百城住宅价格同比2013年12月下跌2.69%，跌幅较上月扩大1.12个百分点。100个城市中，有15个城市住宅价格同比上涨，上涨城市个数较上月减少3个。其中，保定、厦门涨幅在12%以上；石家庄、衡水、邯郸、合肥涨幅介于4%-10%之间；西宁、珠海等7个城市涨幅介于1%-4%之间；连云港、深圳涨幅在1%以内。

2014年12月，100个城市中有85个城市住宅价格同比下跌，下跌城市个数较上月增加3个。其中，菏泽、三亚等14个城市跌幅在10%-20%之间；聊城、嘉兴等37个城市跌幅在5%-10%之间；鄂尔多斯、鞍山等29个城市跌幅在1%-5%之间；昆山、泉州等5个城市跌幅在0.5%以内。

**十大城市（新建）住宅价格涨跌情况**

根据百城价格指数对北京、上海等十大城市新建住宅的全样本调查数据显示，2014年12月十大城市住宅均价为18878元/平方米，环比下跌0.36%。具体来看，十大城市中5个城市环比上涨，较上月增加1个，依次为杭州、深圳、广州、武汉、成都。其中，杭州楼市出现回暖，住宅均价环比上涨0.73%，涨幅居十大城市首位。其余5个城市环比下跌，但跌幅均在1%以内，重庆（主城区）环比跌幅最大，下跌0.94%。

同比来看，十大城市平均价格在连续上涨25个月后首次出现下跌，跌幅为0.61%。本月，十大城市中3个城市同比上涨，较上月减少1个，其中上海上涨2.46%，涨幅居十大城市首位；北京、深圳分别上涨1.83%和0.42%，位列其后。其余7个城市均有不同程度下跌，杭州同比跌幅仍为最大，为10.63%。

**十大城市主城区二手住宅价格涨跌情况**

根据对北京等十大城市主城区二手住宅的活跃样本的调查，2014年12月，十大城市主城区二手住宅样本平均价格为26308元/平方米，环比上涨0.28%，同比下跌1.05%。

环比来看，2014年12月十大城市主城区二手住宅平均价格上涨0.28%，涨幅较上月扩大0.17个百分点。十大城市中，上海、深圳、武汉和天津环比上涨，其余均环比下跌。具体来看，上海、深圳涨幅最大，分别上涨1.12%和1.03%；武汉涨幅为0.25%；天津涨幅较小，为0.07%。下跌的城市中，成都跌幅最大，环比下跌0.82%；南京、广州和重庆的跌幅介于0.5%-0.8%之间；北京下跌0.27%，跌幅较上月收窄0.14个百分点；杭州跌幅最小，下跌0.11%。

同比来看，2014年12月十大城市主城区二手住宅平均价格下跌1.05%，跌幅较上月扩大0.92个百分点。十大城市中，北京、广州、杭州、成都、重庆同比下跌，其他5个城市同比上涨。具体来看，杭州跌幅最大，为9.95%；北京跌幅为5.96%，较上月扩大0.90个百分点；广州跌幅为3.15%；成都、重庆本月同比由涨转跌，跌幅分别为1.04%和0.42%。上涨的城市中，深圳涨幅最大，为3.89%，涨幅较上月收窄1.06个百分点；天津同比上涨2.16%；上海、武汉、南京涨幅均介于1%-2%。（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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