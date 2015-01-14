万达商业称与光大等合作在内地兴建商业物业

路透香港1月14日 - 大连万达商业地产3699.HK周三宣布，将与中国光大(0165.HK)等合作在内地兴建商业物业，预计在2015-16年间进行的首批投资约240亿元人民币，以建造约20座万达广场。

公司的声明称，除光大外，合作方包括：嘉实资本管理、四川信托及快钱支付清算信息有限公司，各方已于昨天签署了有关设立合作投资消费平台的框架协议。

根据框架协议，其他合作方拟在2015-16年间进行首批投资合计约240亿元，以建造约20座万达广场，并委托万达商业责选址、建设、冠名、招商、运营及管理。公司与其他合作方按一定比例分享租金净收益。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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