万达商业称与光大等合作在内地兴建商业物业

中资银行借西方同业收缩之机 大力扩张海外支付网络--研究
路透香港5月8日 - 最新数据显示，自全球金融危机以来，中国银行业者借西方同业高风险业务收缩之机，大幅扩张在海外的支付和贸易网络。
路透香港1月14日 - 大连万达商业地产3699.HK周三宣布，将与中国光大(0165.HK)等合作在内地兴建商业物业，预计在2015-16年间进行的首批投资约240亿元人民币，以建造约20座万达广场。
公司的声明称，除光大外，合作方包括：嘉实资本管理、四川信托及快钱支付清算信息有限公司，各方已于昨天签署了有关设立合作投资消费平台的框架协议。
根据框架协议，其他合作方拟在2015-16年间进行首批投资合计约240亿元，以建造约20座万达广场，并委托万达商业责选址、建设、冠名、招商、运营及管理。公司与其他合作方按一定比例分享租金净收益。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透北京5月8日 - 中国银监会日前发布商业银行押品管理指引，明确将押品管理纳入全面风险管理体系，以有效防范和化解信用风险；指引并要求，银行应至少将押品分为金融质押品、房地产、应收账款和其他押品等类别，并在此基础上进一步细分。
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。