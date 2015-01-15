四季度全国综合地价环比增速年内首升--土地勘测规划院

路透北京1月15日 - 中国土地勘测规划院最新报告称，2014年四季度全国综合地价水平继续上涨，环比增速当年内首次上升，但同比增速持续放缓，其中住宅地价与综合地价表现一致。

该规划院周四发布的《2014年第四季度全国主要城市地价监测报告》并预计，2015年第一季度，土地市场宏观政策将以平稳为主，市场对资源配置的决定性作用将进一步落实，财税、金融等经济手段对市场的影响将明显加强。在此背景下，土地价格仍将保持平稳态势运行，局部地区分化态势更加明显。

该报告统计数据显示，2014年四季度，全国主要监测城市综合地价（包括商业、住宅和工业用地等）环比上涨0.94%，较上一季度上升0.16个百分点，在前三季度持续放缓后，出现微升；住宅、工业地价环比增速略有上升，其中住宅地价环比增速为0.69%，较上一季度上升0.27个百分点；商服地价环比增速则持续放缓。

同比来看，四季度综合、商服、住宅地价同比增速持续放缓，工业地价同比增速温和上升；综合、住宅、工业地价增速处于低速运行，商服则为平稳波动。

“全国主要监测城市中，综合地价环比下降的城市继续增加，住宅地价环比下降的城市接近三成，综合、住宅地价同比下降的城市增多 。”报告称。

报告指出，总体看来，四季度各地成交的异常地块数量较三季度继续回落，平均溢价率与竞价轮次等指标呈现上升趋势，主要是受11月成交的一宗地块相关指标较高影响。

其中，一线城市上报异常地块数量占总数的将近一半，表明市场下行中，一线城市的活跃度依然较高。

关于当前土地市场形势，报告分析称，全球经济形势错综复杂，主要经济体复苏力度不一，经济结构性差异和货币政策分化明显，国内经济下行风险依然较大，信贷放松，经济有所企稳，土地市场平稳运行。

报告并表示，截至四季度，全国已有40多个城市取消“限购”政策，尤其是“9·30”住房贷款新政实施后，房地产市场回暖预期有所加强。

“房地产调控的行政管制手段大范围退出，‘限购、限贷’放松，市场短期企稳趋势显现，市场化改革加速，着眼‘新常态’的多重政策导向发力，土地市场分化明显，住宅地价持续调整。”报告指出。

中共中央2014年经济工作会议再度未提“房地产”。尽管房地产市场面临较大的下行压力，但高层“不救市”的态度进一步明确，现有房地产调控政策将逐渐放松并淡化。

中国住房和城乡建设部部长陈政高此前表示，2015年要准确把握房地产市场运行中出现的新情况、新问题，积极应对，促进房地产市场平稳运行。 （完）

(发稿 侯向明；审校 张喜良)

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