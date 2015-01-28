太平洋建设向国内数家地、县级政府诉讼讨债10亿元人民币

路透北京1月28日 - 中国大型民营城市运营商企业--太平洋建设集团董事长严介和周三表示，将试水通过法律手段向国内数家地、县级政府讨还工程拖欠款。

严介和称，部分欠款已被拖欠较长时间，如不采取法律手段将超出起诉时限，拖欠方多为相关政府，包含县政府、市政府和省会城市等。目前该集团只选择了部分标的金额较小的项目诉诸法律手段，希望尝试通过法律手段解决问题。

他并表示，太平洋建设集团此次选择使用诉讼方式实属无奈，其希望在诚信和法治的前提下与政府继续保持合作，能够在法律诉讼时效内尽量使用情感沟通的方式解决问题。

财政部对此暂无评论。

近些年中国地方政府债务的急剧扩张为日后的债务清偿工作埋下了巨大的隐患。去年财政部要求明确未清偿完毕的地方政府存量债务，并认真甄别筛选融资平台公司存量项目，大力推广PPP模式，鼓励社会资本参与并减轻政府公共财政举债压力。

同时中国政府对钱袋子的监管越来越紧。国务院办公厅周三发布通知，明确从2015年起各级财政开始编制三年滚动预算，地方各级政府不得新设各种形式的偿债准备金；确需偿债的，一律编制三年滚动预算并分年度纳入预算安排。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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