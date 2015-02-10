首创置业今年增加土储投资近三成 全年销售目标升四成

路透香港2月10日 - 中国房地产商--首创置业股份有限公司(2868.HK)周二称，2015年将继续加大在土地储备方面的投资，预期比去年增加近三成；全年房地产销售目标按年则升约四成。

首创置业总裁唐军在记者会上表示，今年计划用于收购土地的资金将由去年的194亿元增加至250亿元，以支持今年全年350亿元的签约目标。

不过，今年在土地储备方面的开支增幅为29%，则比去年的66%为低。

截至去年底首创置业拥有土地储备1,091万平方米（权益面积占895万平方米）。

唐军表示，今年将加大京、津、沪、成都及重庆等五大城市的土地投资，计划将占比由去年的68%增加至75%；并同时减少对二三线城市的投资占比至15%以内，因这些城市给公司业绩带来的增长略显逊色。

2014年，首创置业在澳洲推出的两个项目，合计贡献签约金额近23亿元人民币。鉴于海外地产市场良好的销售成绩，唐军指，公司今年将会投资25亿元于海外，重点关注区域则集中于澳大利亚、美国、英国等移民相对便利的发达国家。

首创置业今天收低2.4%，报3.66港元，过去一个月累计升近13%。（完）

(发稿 潘嘉玲；审校 梁慧仪/张喜良)

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