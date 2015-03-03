中国降息将有助于稳定房地产市场 但不会引发反弹

分析：中国央行多组合放水维稳意图明显 强监管下相机控节奏
路透上海5月12日 - 中国金融监管强势推进中，金融市场随之波动加剧，央行本周重启逆回购操作同时，并辅以PSL和MLF超额续做，通过“组合拳”出手投放流动性。业内人士称，为配合强监管，央行操作亦注意把控节奏，维稳意图明显，短期资金面呈稳中向好态势。
路透香港3月2日（记者 Clare Jim） - 市场观察人士周一称，中国三个月内第二次降息，将提振房地产销售，有助于稳定疲软的房价，但库存高企导致强劲反弹的可能性不大。
房地产产值占中国国内生产总值（GDP）约15%，因此该行业触底回升的信号对政府和央行来说是好消息。去年中国经济增速放缓至24年低位。
为支持经济增长和对抗通缩，中国央行上周六决定降息。去年11月央行也曾降息，而去年9月中国曾宣布调降一些买家的房贷利率和首付比例。
周一出炉的两个民间调查显示，2月房价环比再次下滑，但速度放缓，暗示中国政府的宽松举措可能开始显现效果。
巴克莱资本的数据显示，两次降息后房贷利率共下降65个基点，相当于价值100万元的房屋降价4.1%。2014年房价下滑4.5%。
中国指数研究院称，融资成本大幅下降有助于推动持币待购的买家入市。
“放松货币政策显然有利于市场气氛，今年销售反弹应该不成问题，”龙洲经讯分析师咬丽蔷说道。
咬丽蔷预计中国房产销售同比增速4月转正，但受制于库存高企，房地产投资将继续萎缩。
“房屋库存只略微下降，尽管销售下滑的速度放缓。库存可能到明年才会回归正常水平。”
易居中国EJ.N旗下的中国房产信息集团数据显示，2月大多数主要城市去库存化明显，因春节前推出的新楼盘减少。
但大多数城市去库存化所需的时间仍比一年前长很多，北京和上海的库存分别增加了42%和66%。
根据官方数据进行计算表明，2014年12月是全年销售高峰。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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