2014年土地出让收入增长3.1% 增速逐季回落--中国财政部

路透北京3月24日 - 中国固定资产投资步伐放缓以及房地产市场的低迷，导致2014年土地出让收入增速逐季回落且地区分化明显，全年土地出让收入4.29万亿元人民币，同比增长3.1%。

财政部网站刊登的新闻稿显示，去年土地出让支出4.12万亿元，同比增长0.8%。其中成本性支出增幅略低于非成本性支出，且其中土地开发支出增长较快。

“2014年，我国经济发展进入新常态，固定资产投资增速放缓，土地市场呈现低迷状态，土地出让收支规模小幅增加。”新闻稿称。

去年土地出让收入增速呈现逐季回落态势。分季度看，一季度增长40%，二季度增长14.2%，三季度增长0.5%，四季度下降21.6%。

财政部解释称，一季度增幅较高，主要是2013年下半年签订的土地出让合同价款延续分期缴库所至。从二季度开始，随着房地产投资增速回落以及商品房交易量下降，各地呈现购地意愿不足倾向，并逐渐在土地市场传导和蔓延。

此外，受地方经济发展差异以及房地产市场分化的影响，土地市场需求也出现分化局面，地区间土地出让收入增速差异明显。

数据显示，出让收入增速最高的是东部地区，同比增长7.0%，其收入占比达到57.3%；增速最低的是西部地区，同比下降了2.6%，不过其占比亦为最小，为18.3%。

财政部认为土地出让收入增幅回落的主要原因在于投资增速放缓导致用地需求不足，房地产市场低迷导致土地出让面积萎缩，以及土地资源稀缺导致地价上涨但涨幅回落。

“2014年，受投资增速放缓的影响，工业仓储用地、房地产用地需求不足。”新闻稿提到，受房地产市场持续低迷的影响，全国土地出让面积同比下降了25.9%。其中，住宅用地下降26.1%。

土地出让支出方面，新闻稿指出，2014年成本性支出增幅略低于非成本性支出，占比与上年基本持平。其中在成本性支出中，征地拆迁补偿支出略降，土地开发支出增长较快。

据财政部数据，在成本性支出中，用于征地拆迁补偿支出同比下降2.5%，而用于土地出让前期开发支出同比增长7.3%。前者下降主因征地面积相应减少所至，后者则主要是各地落实“净地”出让政策，进一步加大了土地出让前期开发整理力度。

而针对当前土地出让收支管理存在的主要问题，财政部表示，当前相关违法违规用地现象依然严重，未来要全面清理土地优惠政策，加强土地出让收入和支出的管理，并强化土地出让收支预决算管理。

新闻稿援引国土资源部数据称，2014年全国共发现土地违法案件81,420件，涉及土地面积4.09万公顷。（完）

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(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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