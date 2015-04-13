中国房地产政策利好将刺激二季度成交回升 库存压力下价格续降--中指院

路透北京4月13日 - 中国指数研究院周一发布报告称，去年11月以来房地产政策环境持续宽松，政策利好刺激刚需和改善性需求入市，预计二季度成交继续回升，但价格方面，由于短期内市场继续呈供大于求态势，高库存压力下价格将继续下行。

中指院2015年一季度中国房地产市场研究报告表示，由于前几年旺盛的市场表现透支了部分城市的未来需求，尽管本轮部分政策调整力度已回归至2009年水平，但是需求仍难以呈现爆发式增长，中长期需求面临结构性调整，逐步过渡到改善型需求上来。

在政策方面，中指院认为，当前宏观层面的政策已基本完备，中央再出房地产放松政策的空间有限。地方政策调整更趋灵活，因城施策助力库存去化。

一方面根据“因地施策，分类指导”原则，在国家统一政策基础上，根据当地经济、市场实际情况落实执行。信贷层面，各地金融机构或将实施差别化政策，受制于信用风险管控，部分购房群体未必能完全享受到政策优惠；土地层面，在未开发房地产用地转型利用上，对于调整土地用途和规划，将涉及多方协调沟通。

另一方面，两会提出要落实地方政府主体责任，随着地方自主权的扩大，地方政府或将根据当地市场变化进行自主调整，继续支持自住性和改善性需求，公积金跟进调整的城市范围将进一步扩大，而契税减免、财政补贴等政策也将逐步落实。

今年以来，地方公积金调整政策频出， 如上海市公积金管理中心上周决定自4月15日起上调最高贷款额度，购买首套房及二套普通住宅，个人最高贷款额度由30万元调整至50万元，家庭由60万元调整至100万元；缴交补充公积金的，再分别额外增加10万元和20万元。

在市场走势方面，中指院表示，整体来看，多轮宽松政策将有效改善市场预期，预计二季度重点城市市场成交环比增长超过两成，同比增长幅度也将高于一季度的同比增幅。

“但短期供大于求态势难以从根本上逆转，去库存仍是市场重心，预计二季度市场价格仍将继续下行。”报告表示。

中国经济下行压力不断加大，致使政府全面松绑楼市。中国央行此前宣布，下调二套自住房商贷首付比例至40%，同时公积金贷款购买首套普通自住房最低首付款比例亦下调为20%；财政部则同时公布，将免征营业税的适用条件从原来的“满五(年)唯一”放松为“满二唯一”。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。