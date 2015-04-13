中国房地产政策利好将刺激二季度成交回升 库存压力下价格续降--中指院

香港自6月起收紧地产发展商贷款比率 加强信贷风险管理--金管局
路透香港5月12日 - 鉴于地产发展商提供的按揭贷款正加速增长以及部分发展商在买地及发展项目时进行高杠杆融资，香港金融管理局（HKMA）周五宣布自6月起收紧银行予地产发展商的贷款比率，以加强信贷风险管理。
路透北京4月13日 - 中国指数研究院周一发布报告称，去年11月以来房地产政策环境持续宽松，政策利好刺激刚需和改善性需求入市，预计二季度成交继续回升，但价格方面，由于短期内市场继续呈供大于求态势，高库存压力下价格将继续下行。
中指院2015年一季度中国房地产市场研究报告表示，由于前几年旺盛的市场表现透支了部分城市的未来需求，尽管本轮部分政策调整力度已回归至2009年水平，但是需求仍难以呈现爆发式增长，中长期需求面临结构性调整，逐步过渡到改善型需求上来。
在政策方面，中指院认为，当前宏观层面的政策已基本完备，中央再出房地产放松政策的空间有限。地方政策调整更趋灵活，因城施策助力库存去化。
一方面根据“因地施策，分类指导”原则，在国家统一政策基础上，根据当地经济、市场实际情况落实执行。信贷层面，各地金融机构或将实施差别化政策，受制于信用风险管控，部分购房群体未必能完全享受到政策优惠；土地层面，在未开发房地产用地转型利用上，对于调整土地用途和规划，将涉及多方协调沟通。
另一方面，两会提出要落实地方政府主体责任，随着地方自主权的扩大，地方政府或将根据当地市场变化进行自主调整，继续支持自住性和改善性需求，公积金跟进调整的城市范围将进一步扩大，而契税减免、财政补贴等政策也将逐步落实。
今年以来，地方公积金调整政策频出， 如上海市公积金管理中心上周决定自4月15日起上调最高贷款额度，购买首套房及二套普通住宅，个人最高贷款额度由30万元调整至50万元，家庭由60万元调整至100万元；缴交补充公积金的，再分别额外增加10万元和20万元。
在市场走势方面，中指院表示，整体来看，多轮宽松政策将有效改善市场预期，预计二季度重点城市市场成交环比增长超过两成，同比增长幅度也将高于一季度的同比增幅。
“但短期供大于求态势难以从根本上逆转，去库存仍是市场重心，预计二季度市场价格仍将继续下行。”报告表示。
中国经济下行压力不断加大，致使政府全面松绑楼市。中国央行此前宣布，下调二套自住房商贷首付比例至40%，同时公积金贷款购买首套普通自住房最低首付款比例亦下调为20%；财政部则同时公布，将免征营业税的适用条件从原来的“满五(年)唯一”放松为“满二唯一”。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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