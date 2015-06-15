2014年末中国住房公积金缴存额逾7万亿 提取额过半--报告

路透北京6月15日 - 中国住房城乡建设部、财政部和央行联合发布的报告显示，去年年末全国住房公积金缴存额逾7万亿，提取额过半，全年公积金贷款市场占有率接近20%。

根据这份近日公布的“全国住房公积金2014年年度报告”，2014年住房公积金缴存额12,956.87亿元人民币，比上年增长12.41%；年末缴存总额74,852.68亿元，比上年末增长20.88%。

在公积金提取方面，2014年全年住房公积金提取额7,581.96亿元，占全年缴存额的58.52%；比上年增长13.99%。其中，住房消费类和非住房消费类提取分别占比为75.37%、24.63%。

年末住房公积金提取总额37,806.26亿元，占缴存总额的50.51%。

这是住建部自2009年来首次公布全国住房公积金年度报告。

报告显示，2014年全年个人住房贷款新增余额3,806.12亿元，市场占有率（全年住房公积金个人住房贷款新增余额/商业性个人住房贷款+住房公积金个人住房贷款新增余额）为19.22%。

截止2014年末，个人住房贷款余额25,521.94亿元，个人住房贷款率（个贷率）68.89%，比上年末增加0.33个百分点。

个贷率较高的地区有江苏（91%）、福建（88%）、浙江（85%）、上海（82%），而较低如山西，仅有23.9%。

住建部今年稍早表示，要提高资金使用效率，发挥住房公积金的潜力，进一步降低门槛，增加公积金贷款额度。

为落实中央提出的“进一步发挥住房公积金对合理住房消费的支持作用”，各地纷纷出台公积金新政。

据中原地产统计，四大一线城市均以公布相关政策，北京、上海两地最高贷款额度已经达到120万元，首付比例方面，广州、北京等地新政对购买首套房，贷款首付比例统一为20%，不再按照套型面积（90平方米）作出区分。同时，广州、北京等地对于购买第二套普通自住房贷款的发放对象，不再限于现有人均住房面积低于当地人均住房面积的家庭。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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