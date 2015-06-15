2014年末中国住房公积金缴存额逾7万亿 提取额过半--报告

中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份 总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透北京6月15日 - 中国住房城乡建设部、财政部和央行联合发布的报告显示，去年年末全国住房公积金缴存额逾7万亿，提取额过半，全年公积金贷款市场占有率接近20%。
根据这份近日公布的“全国住房公积金2014年年度报告”，2014年住房公积金缴存额12,956.87亿元人民币，比上年增长12.41%；年末缴存总额74,852.68亿元，比上年末增长20.88%。
在公积金提取方面，2014年全年住房公积金提取额7,581.96亿元，占全年缴存额的58.52%；比上年增长13.99%。其中，住房消费类和非住房消费类提取分别占比为75.37%、24.63%。
年末住房公积金提取总额37,806.26亿元，占缴存总额的50.51%。
这是住建部自2009年来首次公布全国住房公积金年度报告。
报告显示，2014年全年个人住房贷款新增余额3,806.12亿元，市场占有率（全年住房公积金个人住房贷款新增余额/商业性个人住房贷款+住房公积金个人住房贷款新增余额）为19.22%。
截止2014年末，个人住房贷款余额25,521.94亿元，个人住房贷款率（个贷率）68.89%，比上年末增加0.33个百分点。
个贷率较高的地区有江苏（91%）、福建（88%）、浙江（85%）、上海（82%），而较低如山西，仅有23.9%。
住建部今年稍早表示，要提高资金使用效率，发挥住房公积金的潜力，进一步降低门槛，增加公积金贷款额度。
为落实中央提出的“进一步发挥住房公积金对合理住房消费的支持作用”，各地纷纷出台公积金新政。
据中原地产统计，四大一线城市均以公布相关政策，北京、上海两地最高贷款额度已经达到120万元，首付比例方面，广州、北京等地新政对购买首套房，贷款首付比例统一为20%，不再按照套型面积（90平方米）作出区分。同时，广州、北京等地对于购买第二套普通自住房贷款的发放对象，不再限于现有人均住房面积低于当地人均住房面积的家庭。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。