今年棚改中央补助1494亿元 吸引社会资金是关键--中国住建部

路透北京6月19日 - 中国住房城乡建设部副部长王宁周五表示，为完成今年580万套的棚户区改造任务，安排了1,494亿元人民币的中央补助资金，同时吸引信贷等社会资金参与支持棚改非常重要。

他是在国务院新闻办例行发布会上做出上述表示的，他称今年的中央补助规模力度明显加大，特别是最近国务院常务会议上还专门增加了100亿，主要用于棚改的配套基础设施建设。

他表示，按照国务院常务会的部署，今后要积极创新融资机制，吸引银行业金融机构将进一步加大对棚改工作的支持。

具体来说：一是推动政府购买棚改服务的方式，开发银行依据政府购买棚改服务协议对符合条件的项目给予贷款。二是预算安排政府购买棚改资金不足的市县，要把省级政府代发的地方政府债券，优先用于棚改。

本周国务院常务会议指出，加快城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设，“必须在已有成效基础上迈出更大步伐”。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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