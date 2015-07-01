中国楼市平稳增长可期 预计下半年开发投资增速10.7%--中指院

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月1日 - 中国指数研究院周三对中国房地产市场做出最新展望，称宏观环境整体向好，供需博弈渐趋合理，下半年楼市平稳增长可期，预计需求继续回暖，房地产开发投资同比增速回升至10.7%。
中指院报告表示，宏观经济在结构转型中增速放缓，货币环境保持稳健偏松，在此背景下，预计2015年全国房地产市场销售面积小幅增长，新开工降幅收窄，房地产投资同比增幅则有望企稳，全年增速在7.6%-9.6%之间。
今年前五个月的商品房销售面积降幅较年初已大幅收窄，在预期货币政策进一步宽松的情况下，预计下半年仍将延续销售回暖的趋势，商品房销售面积同比增长约4.4%，全年同比增幅在2.0%-5.0%之间。
新开工方面，历史数据表明下半年是推盘高峰，供应量季节性增长，综合考虑2014年下半年土地购置面积持续下滑影响，预计全国房地产下半年新开工面积较上半年有所增长，但同比仍下降，降幅约为1.6%，较上半年收窄；全年新开工降幅预计在7.0%-8.6%之间。
政策方面，中指院预计下半年房地产制度改革将有新进展，包括推进房地产业“营改增”进程加快、取消限外令促进房地产市场化运行、推进不动产登记工作实施等长效机制工作将逐步展开，同时以京津冀一体化为代表的区域协同发展不断加快。
在经济下行压力和库存仍然居高的背景下，地方政策仍将持续宽松，甚至将会较中央灵活自主先行一步：地方公积金政策已调整过半，未来调整城市范围和调整力度仍可能增大；购房补贴、契税减免、响应住建部“327”通知允许调整土地供应结构等未来或将有更多城市效仿；福建、江门已取消限外（即限制外资购房），未来沿海侨乡取消外资购房禁令的可能性增大。
同时对于部分房价上涨超预期的城市，政策调整或更注重分类调整，因地施策。
在宽松政策支持下，中国楼市今年以来持续回暖，中指院周三稍早公布的百城房价数据显示，6月百城住宅均价环比上涨0.56%，连续第二个月上涨且涨幅扩大；同比下跌2.70%，跌幅收窄。（完）
(发稿 宿泱韫；审校 黄凯)
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