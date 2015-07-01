中国楼市平稳增长可期 预计下半年开发投资增速10.7%--中指院

路透北京7月1日 - 中国指数研究院周三对中国房地产市场做出最新展望，称宏观环境整体向好，供需博弈渐趋合理，下半年楼市平稳增长可期，预计需求继续回暖，房地产开发投资同比增速回升至10.7%。

中指院报告表示，宏观经济在结构转型中增速放缓，货币环境保持稳健偏松，在此背景下，预计2015年全国房地产市场销售面积小幅增长，新开工降幅收窄，房地产投资同比增幅则有望企稳，全年增速在7.6%-9.6%之间。

今年前五个月的商品房销售面积降幅较年初已大幅收窄，在预期货币政策进一步宽松的情况下，预计下半年仍将延续销售回暖的趋势，商品房销售面积同比增长约4.4%，全年同比增幅在2.0%-5.0%之间。

新开工方面，历史数据表明下半年是推盘高峰，供应量季节性增长，综合考虑2014年下半年土地购置面积持续下滑影响，预计全国房地产下半年新开工面积较上半年有所增长，但同比仍下降，降幅约为1.6%，较上半年收窄；全年新开工降幅预计在7.0%-8.6%之间。

政策方面，中指院预计下半年房地产制度改革将有新进展，包括推进房地产业“营改增”进程加快、取消限外令促进房地产市场化运行、推进不动产登记工作实施等长效机制工作将逐步展开，同时以京津冀一体化为代表的区域协同发展不断加快。

在经济下行压力和库存仍然居高的背景下，地方政策仍将持续宽松，甚至将会较中央灵活自主先行一步：地方公积金政策已调整过半，未来调整城市范围和调整力度仍可能增大；购房补贴、契税减免、响应住建部“327”通知允许调整土地供应结构等未来或将有更多城市效仿；福建、江门已取消限外（即限制外资购房），未来沿海侨乡取消外资购房禁令的可能性增大。

同时对于部分房价上涨超预期的城市，政策调整或更注重分类调整，因地施策。

在宽松政策支持下，中国楼市今年以来持续回暖，中指院周三稍早公布的百城房价数据显示，6月百城住宅均价环比上涨0.56%，连续第二个月上涨且涨幅扩大；同比下跌2.70%，跌幅收窄。（完）

(发稿 宿泱韫；审校 黄凯)

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