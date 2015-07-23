上半年用地供应同比降近四成 住宅地价走升--中国国土部

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月23日 - 中国国土资源部周四发布数据称，上半年全国国有建设用地供应同比下降21.4%，其中房地产用地同比降幅近四成，二季度末各类地价均有不同程度的增长。
国土部网站刊登新闻稿显示，上半年全国国有建设用地供应20.62万公顷，其中房地产用地4.70万公顷，同比下降38.2%，基础设施等其他用地10.79万公顷，同比下降6.8%。
二季度用地供应有所改善，国有建设用地供应总量环比增长17.4%，其中，基础设施等其他用地供应较快，环比增长41.4%。
二季度末，全国105个主要监测城市综合、商业、住宅、工业地价分别为3,574元人民币/平方米、6,655元/平方米、5,359元/平方米和752元/平方米。四类用地价格环比增长率分别为0.9%、0.9%、1.0%和0.8%，均较上一季度上升，同比增长率则有所回落。
国家统计局此前数据显示，伴随房地产市场进入调整期，全国房地产开发企业土地购置面积上半年同比下降逾三成，降幅进一步扩大。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。