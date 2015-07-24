中国首套房利率7月续降至5.18% 一线城市房贷优惠现分化

路透北京7月24日 - 中国垂直金融搜索平台--融360最新发布的7月房贷报告显示，全国房贷市场首套房平均利率继续趋降；一线城市房贷政策执行情况出现分化，京沪维持放松，深圳收紧。

融360报告指出，受央行降息的影响，全国首套房平均利率7月降至5.18%，而北京、上海、天津、宁波、无锡等五个城市甚至有银行首套房贷利率降低至5%以下；当月二套房平均利率为5.92%，环比上月的6.21%降低0.29%，幅度略高于本轮降息。

在数量上，报告称，绝大多数城市首套房贷款政策继续保持宽松走势，执行优惠利率银行占比增至50.85%，比上月的49.14%增长1.7个百分点，即全国超过五成的银行可提供折扣利率；而二套房方面，目前已经有86%的银行不同程度地降低了二套房贷款首付比例。

楼市回暖情况下，也有更多银行愿意开展房贷业务。360报告称，其监测的35个重点城市银行机构中，7月新增两家可办理房贷业务的银行，这使得监测的可办理房贷业务银行总数上升为527家。

自去年11月到今年6月，中国央行降息四次，累计下调金融机构一年期贷款基准利率1.15个百分点，一年期存款基准利率1个百分点。

尽管全国首套房和二套房房贷利率均呈现下行趋势，执行房贷优惠政策的银行占比上升，但房贷政策在一线城市间出现分化。

首套房方面，7月，京沪两地房贷政策保持放松，平均房贷利率均跌破5.0%。北京首套房主流利率仍为8.8折，而上海多家银行降低了首套房利率，提供9折以下优惠利率的银行数增加；相比之下，深圳当月提供首套房优惠的银行减少六家，房贷政策收紧。（完）

(发稿 李贺；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。