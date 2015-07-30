7-10月开展全国土地管理和矿产资源专项整治行动--中国国土部

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月30日 - 中国国土资源部最新表示，7-10月将开展全国土地管理和矿产资源领域专项整治行动，争取在完善土地利用规划计划和建设用地审批管理等方面形成制度性成果。
国土部网站援引部长姜大明在周三视频会议上的讲话称，对土地管理领域专项整治，将完善制度、健全机制贯穿于专项整治行动全过程，边整改问题、边完善制度，成熟一个、出台一个。
争取在完善土地利用规划计划管理、改革完善建设用地审批管理、完善建设用地供应管理、完善耕地保护制度以及土地登记制度等方面，形成一批切实管用的制度性成果。
对于矿产资源领域专项整治，重点是研究完善矿业权出让转让管理制度、国家财政出资勘查成果管理和矿业权价款评估制度、矿产开发地质生态环境保护机制、矿产资源税费制度改革、地质勘查质量管理及国家财政出资勘查成果处置制度等5项制度。
他要求，14个已经开展整改的省（区、市），要开展“回头看”，进一步核实整改情况，逐一研究解决整改中遇到的困难和问题，确保整改措施落实到位；正在接受审计的省份，要积极配合审计工作，对已经发现的问题，要及早处置。
14个省（区、市）对矿产资源专项审计提出问题抓紧整改，纠正问题资金106.13亿元，制定完善规范矿产资源配置、矿业权出让、矿业权价款处置等方面制度50多项。
土地方面，从各省上报情况看，通过整改恢复耕地85万亩，盘活利用低效用地230万亩，其中盘活闲置土地26万亩；配合相关部门追缴入库土地出让金1,458亿元，盘活存量土地出让收入3,598亿元。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
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