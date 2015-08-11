中国房地产开发商7月销售喜人 股市投资者转战楼市

路透香港8月11日（记者 Clare Jim） - 中国大型房地产开发商7月销售跳升，房地产经纪人们称是因为一些投资者在股市大跌后将资金撤出，转投房地产。

7月上海和深圳股市大跌14%，延续6月的跌势，路透调查的18家房产商月度销售量和价格同比都出现两位数上涨。

房产销售数据将缓解投资者可能抛售房产以补足股市保证金的担忧，中国政府从去年起就在试图扭转房地产市场下滑的态势。万科(2202.HK)(000002.SZ)称，7月销售面积增长33%，销售额增加79%。

“上个月的房产销售并没有像我们预想的那样出现下滑。这表明中国的真实房地产需求很强劲，一些投资者可能将资金从股市转移到楼市，因为他们不想再冒险，”经纪商中原地产销售总监David Hui指出。

受新盘推出带动，7、8月传统淡季的正面趋势将受到政府和行业的欢迎。

“7月销售非常好。股市更多地影响人气而非实际销售，”华润置地(1109.HK)一名官员称，该官员所指的是该公司在深圳和北京推出的新盘。

随着开发商们年底前推出新盘以完成全年销售目标，对“金九银十”的乐观情绪在上升。

发改委周一早些时候称，今年下半年房地产料继续改善，这对中国经济来说是个好信号。

中国指数研究院数据显示，35个大中城市7月住宅销售面积同比大增57.5%。国家统计局周三将公布官方7月数据。

中指院提供的数据显示，7月百城住宅均价环比涨0.54%，为连续第三个月上涨。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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