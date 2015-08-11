中国房地产开发商7月销售喜人 股市投资者转战楼市

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港8月11日（记者 Clare Jim） - 中国大型房地产开发商7月销售跳升，房地产经纪人们称是因为一些投资者在股市大跌后将资金撤出，转投房地产。
7月上海和深圳股市大跌14%，延续6月的跌势，路透调查的18家房产商月度销售量和价格同比都出现两位数上涨。
房产销售数据将缓解投资者可能抛售房产以补足股市保证金的担忧，中国政府从去年起就在试图扭转房地产市场下滑的态势。万科(2202.HK)(000002.SZ)称，7月销售面积增长33%，销售额增加79%。
“上个月的房产销售并没有像我们预想的那样出现下滑。这表明中国的真实房地产需求很强劲，一些投资者可能将资金从股市转移到楼市，因为他们不想再冒险，”经纪商中原地产销售总监David Hui指出。
受新盘推出带动，7、8月传统淡季的正面趋势将受到政府和行业的欢迎。
“7月销售非常好。股市更多地影响人气而非实际销售，”华润置地(1109.HK)一名官员称，该官员所指的是该公司在深圳和北京推出的新盘。
随着开发商们年底前推出新盘以完成全年销售目标，对“金九银十”的乐观情绪在上升。
发改委周一早些时候称，今年下半年房地产料继续改善，这对中国经济来说是个好信号。
中国指数研究院数据显示，35个大中城市7月住宅销售面积同比大增57.5%。国家统计局周三将公布官方7月数据。
中指院提供的数据显示，7月百城住宅均价环比涨0.54%，为连续第三个月上涨。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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