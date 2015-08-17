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中国财经 | 2015年 8月 17日 星期一 16:54 BJT

万科称天津部分项目受爆炸事故影响 但今年业绩影响不大

路透香港8月17日 - 中国最大房地产企业之一的万科(000002.SZ)(2202.HK)周一称，于天津的部分项目受爆炸事故影响，但不会对今年业绩产生重大影响。

万科总裁郁亮在记者会上并称，公司在天津爆炸地点附近有三个项目受影响，目前受影响居民在政府安排下，已开始让业主分批去检查损失情况；公司会配合政府的救灾。

天津港“8.12”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故周一召开第七次新闻发布会宣布，天津爆炸事故遇难人数升至114人，失联人员降为70人。

万科稍早宣布，上半年净利同比仅升0.77%，至48.46亿元人民币，未来将积极推动业务转型，拓展消费地产、产业地产，以及地产延伸业务。（完）

(记者 梁慧仪；撰写 雷美珍; 审校 张喜良)

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