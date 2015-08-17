万科称天津部分项目受爆炸事故影响 但今年业绩影响不大

路透香港8月17日 - 中国最大房地产企业之一的万科(000002.SZ)(2202.HK)周一称，于天津的部分项目受爆炸事故影响，但不会对今年业绩产生重大影响。

万科总裁郁亮在记者会上并称，公司在天津爆炸地点附近有三个项目受影响，目前受影响居民在政府安排下，已开始让业主分批去检查损失情况；公司会配合政府的救灾。