万科称天津部分项目受爆炸事故影响 但今年业绩影响不大

绿城中国出售三幅北京土地 总价近35亿元人民币
路透香港5月8日 - 中国房地产商--绿城中国宣布，出售共三幅在北京的地块予独立第三方，涉及总代价34.76亿元人民币，公司初步估计出售将共录得约16.32亿元税前收益。
路透香港8月17日 - 中国最大房地产企业之一的万科(000002.SZ)(2202.HK)周一称，于天津的部分项目受爆炸事故影响，但不会对今年业绩产生重大影响。
万科总裁郁亮在记者会上并称，公司在天津爆炸地点附近有三个项目受影响，目前受影响居民在政府安排下，已开始让业主分批去检查损失情况；公司会配合政府的救灾。
天津港“8.12”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故周一召开第七次新闻发布会宣布，天津爆炸事故遇难人数升至114人，失联人员降为70人。
万科稍早宣布，上半年净利同比仅升0.77%，至48.46亿元人民币，未来将积极推动业务转型，拓展消费地产、产业地产，以及地产延伸业务。（完）
(记者 梁慧仪；撰写 雷美珍; 审校 张喜良)
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路透哥本哈根5月5日 - 丹麦盛宝银行(Saxo Bank)周五表示，该行联席创始人Lars Seier Christensen已同意将所持25.71%的股权出售给中国汽车制造商吉利控股集团的关联公司。盛宝银行是丹麦的一家非上市公司，提供网络交易平台。
路透上海5月8日 - 中国股市沪综指上周五收跌0.78%。沪深证交所融资融券余额当日减少58.3亿元人民币，终结三连升；两市两融余额为9,078.3亿元，创近两个半月新低。