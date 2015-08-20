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中国财经 | 2015年 8月 20日 星期四 18:31 BJT

中国信达以总对价105亿元人民币收购国浩的中国房地产项目

路透香港8月20日 - 中国四大国有资产管理公司之一--中国信达(1359.HK)周四称，将以总对价105亿元人民币，收购国浩房地产(GUOC.SI)的中国房地产项目。

据公告，项目为综合性房地产开发项目，坐落于中国北京市东城区，规划总建筑面积约为51万平方米，包括购物中心、双塔写字楼、公寓和酒店。项目开发商为国浩房地产旗下海南公司。

总对价包括收购项目相关权利45.63亿元及相关债权59.37亿元。

国浩房地产母公司为香港上市的国浩集团(0053.HK)。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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