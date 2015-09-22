中国住建部发文落实住房公积金异地贷操作 支持异地购房需求

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月22日 - 中国住房和城乡建设部近期发文，落实此前发展住房公积金个人住房贷款业务的通知，以推进住房公积金异地贷款业务，支持缴存职工异地购房需求。
住建部网站刊登的《关于住房公积金异地个人住房贷款有关操作问题的通知》详细规定了异地贷款的职责分工和办理流程。
根据通知，缴存城市公积金中心负责审核职工缴存和已贷款情况，向贷款城市公积金中心出具书面证明，并配合贷款城市公积金中心核实相关信息。
贷款城市公积金中心及受委托银行负责异地贷款的业务咨询、受理、审核、发放、回收、变更及贷后管理工作，并承担贷款风险。
去年10月住建部联合多部门出台新规，支持住房公积金缴存职工购买首套和改善型自住住房，推进异地贷款业务，各地要实现住房公积金缴存异地互认和转移接续。
自去年起中央和地方多次出台楼市宽松政策，从降准降息，到更有针对性的“930”、“330”新政， 从金融、税收、公积金等多方面为房地产提供支持。今年央行已降息四次，基准存贷款利率降至历史低位。
近来中央再发通知调整公积金政策，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的居民家庭，为改善居住条件再次申请住房公积金委托贷款购买住房的，最低首付款比例由30%降低至20%。 （完）
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。