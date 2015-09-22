中国住建部发文落实住房公积金异地贷操作 支持异地购房需求

路透北京9月22日 - 中国住房和城乡建设部近期发文，落实此前发展住房公积金个人住房贷款业务的通知，以推进住房公积金异地贷款业务，支持缴存职工异地购房需求。

住建部网站刊登的《关于住房公积金异地个人住房贷款有关操作问题的通知》详细规定了异地贷款的职责分工和办理流程。

根据通知，缴存城市公积金中心负责审核职工缴存和已贷款情况，向贷款城市公积金中心出具书面证明，并配合贷款城市公积金中心核实相关信息。

贷款城市公积金中心及受委托银行负责异地贷款的业务咨询、受理、审核、发放、回收、变更及贷后管理工作，并承担贷款风险。

去年10月住建部联合多部门出台新规，支持住房公积金缴存职工购买首套和改善型自住住房，推进异地贷款业务，各地要实现住房公积金缴存异地互认和转移接续。

自去年起中央和地方多次出台楼市宽松政策，从降准降息，到更有针对性的“930”、“330”新政， 从金融、税收、公积金等多方面为房地产提供支持。今年央行已降息四次，基准存贷款利率降至历史低位。

近来中央再发通知调整公积金政策，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的居民家庭，为改善居住条件再次申请住房公积金委托贷款购买住房的，最低首付款比例由30%降低至20%。 （完）