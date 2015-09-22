新明中国称未来以儿童商业地产为核心 冀五年后占收入一半

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港9月22日 - 中国综合住宅及商业地产开发商--新明中国控股(2699.HK)周二称，公司觑准内地孕婴童市场的发展潜力，未来将致力以儿童商业地产为核心，开拓孕婴童全产业链运营服务平台，冀五年后相关收入可占公司整体一半。
以杭州为基地的新明中国今年7月在香港主板上市，公司主要从事物业开发、物业租赁及物业管理。
新明中国主席兼行政总裁陈承守在发布会上称，公司将进一步拓展商业物业开发，细分市场，尤其专注开发以孕婴童全产业链运营服务市场为主题概念的儿童地产商业综合体。
该公司的儿童地产将以＂中童巴比尼＂品牌为主体，协同发展基金、会展业、文化、电商等四大板块。
出席同一场合的中国指数研究院常务副院长黄瑜指出，中国的儿童消费仅次于美国。儿童产业主要分为四大业态：教育、服务、娱乐及零售。
她引述数据指，预测2015-2025年期新生婴儿数目年均将达到2,000万，占中国总人口的18%，主要受二胎政策放开及80后父母所生子女带动。这些新生代将会支撑对儿童产业的需求。
新明中国股价今天收高1.71%，报1.19港元，较其招股价1.43港元为低。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。