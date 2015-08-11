中国房地产开发商7月销售喜人，股市投资者转战楼市

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 詹颖颐
路透香港8月11日 - 中国大型房地产开发商7月销售跳升，房地产经纪人们称是因为一些投资者在股市大跌后将资金撤出，转投房地产。
7月上海和深圳股市大跌14%，延续6月的跌势，路透调查的18家房产商月度销售量和价格同比都出现两位数上涨。
房产销售数据将缓解投资者可能抛售房产以补足股市保证金的担忧，中国政府从去年起就在试图扭转房地产市场下滑的态势。万科 称，7月销售面积增长33%，销售额增加79%。
“上个月的房产销售并没有像我们预想的那样出现下滑。这表明中国的真实房地产需求很强劲，一些投资者可能将资金从股市转移到楼市，因为他们不想再冒险，”经纪商中原地产销售总监David Hui指出。
受新盘推出带动，7、8月传统淡季的正面趋势将受到政府和行业的欢迎。
“7月销售非常好。股市更多地影响人气而非实际销售，”华润置地 一名官员称，该官员所指的是该公司在深圳和北京推出的新盘。
随着开发商们年底前推出新盘以完成全年销售目标，对“金九银十”的乐观情绪在上升。
发改委周一早些时候称，今年下半年房地产料继续改善，这对中国经济来说是个好信号。
中国指数研究院数据显示，35个大中城市7月住宅销售面积同比大增57.5%。国家统计局周三将公布官方7月数据。
中指院提供的数据显示，7月百城住宅均价环比涨0.54%，为连续第三个月上涨。(完) 编译：李富强 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”