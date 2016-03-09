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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 10:28 BJT

SOHO中国称本月将出售上海一栋写字楼

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港3月8日 - 商业地产开发商SOHO中国 周二称，鉴于上海房地产需求强劲，公司本月将出售上海一栋写字楼。

SOHO中国已经在四年前将业务从出售转型为出租，但高管们称此次出售将有助于公司利用上海的高估值。

SOHO中国董事长潘石屹对记者们表示，公司将在3月底出售4.2万平方米的上海SOHO世纪广场。

潘石屹指出，公司决定把一些比较成熟的非核心资产进行销售，既然市场给了这么好的机会，能赚点就赚点。

SOHO中国首席执行官张欣拒绝对中国主要城市是否正在形成泡沫进行评论，但表示低利率环境下资产价格将不可避免地上涨。(完)

编译：李富强 发稿：王琛

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