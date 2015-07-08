保利地产上半年净利增约三成 部分董事计划增持股份

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海7月8日 - 中国大型房地产企业--保利地产(600048.SS)最新业绩快报显示，上半年归属于上市公司股东的净利润为50亿元人民币，同比增长30.88%；同时包括公司董事长在内的部分董事称，将通过券商和基金公司定向资产管理等方式增持公司股份。
针对业绩，保利地产称，因房地产项目竣工和结算面积增加，当期营业收入增长25%；而利润总额增长39.45%，主因是利润率较高的项目结算金额比重较大；至于净利润增幅略低，则是非全资房地产项目结转比重同比提高所致。
另外，在各方对股票市场“救市”举措频出背景下，保利地产董事长宋广菊和董事兼副总经理刘平计划增持公司股份，但未给出更多细节。
保利地产周三收报9.37元／股，最近一个月累计下跌22.96%。(完)
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(发稿 李宏薇；审校 杨淑祯)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。