张高丽：强化京津冀土地供应管控 防止在北京周边盲目搞房地产

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京7月24日 - 中国国务院副总理张高丽周五强调，要对京津冀重点地区统一规划，强化土地供应管控，严格城镇开发边界，防止在北京周边地区盲目搞房地产和炒作房价。
新华援引他主持京津冀协同发展工作推动会议上的讲话并称，要全面落实好京津冀协同发展规划纲要，尽快把工作任务和政策措施细化分解到具体单位，明确路线图和时间表。
“要紧扣有序疏解北京非首都功能这个核心和首要任务，抓紧研究制定控增量、疏存量政策。”张高丽称，持续推进交通一体化、生态环境保护、产业升级转移三个重点领域率先突破。
同时，要按照在建一批、开工一批、储备一批的要求制定有效投资滚动计划，并加快编制京津冀“十三五”规划和有关专项规划。
新华另一篇报导称，京津冀和山西、内蒙、山东六省区市周五启动协同发展行动规划，重点协同开发大宗工业固体废物和废塑料等再生资源；目标是到2017年，力争年消纳工业固体废物４亿吨，加工利用再生资源2,000万吨。
京津冀一体化，长江经济带，一带一路等都是本届中国政府力推的大项目。今年中国政府工作报告中明确提出，推进京津冀协同发展，在交通一体化、生态环保、产业升级转移等方面率先取得实质性突破。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。