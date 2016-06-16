深圳房价大涨可能损及“中国矽谷”的繁荣

路透深圳6月13日（记者 Clare Jim/James Pomfret） - 楼市火热推动深圳房价大涨，迫使年轻的专业人士纷纷考虑离开这座被誉为“中国矽谷”的城市，深圳的科技行业的繁荣也可能因此受损。

深圳用了40年从一个渔村变成了制造中心和如今的科技中心，吸引了科技、广告和设计等众多行业的顶级企业和年轻人才。

科技企业、专业人士、行业组织和官员们表示，过去10年里深圳的房价上涨了580%，开始影响到这座城市的竞争力。

互联网巨头腾讯、电信企业华为、全球最大的商用无人机厂商大疆创新和华大基因的总部都聚集在深圳。

如果这些企业和科技中心生态系统中的创业公司因为高房价难以吸引到人才，他们可能开始考虑是否应该在深圳发展。

这可能会阻碍高科技行业的发展，中国媒体将这一行业称为向价值链高端转移的明星。

“对于我这个年龄段的人来说，深圳的高房价压力很大，”25岁的京东(JD.OQ)市场营销工作人员陈志韬说道。为了节省房租，他和另外两个人一起租了一套小房子，每天晚上都要有一个人睡沙发。

“现在我的朋友们越来越多地讨论是否离开，以及可以去哪些城市，”他说道。

深圳市政府和深圳市科技创新委员会没有立即对置评请求作出回复。

尽管商业租金稳定，住宅价格已经大涨，因为可开发用地减少。

数据显示，4月深圳房价同比上涨近63%，是中国房价涨幅最大的城市。中国指数研究院的数据显示，5月深圳住宅均价比北京和上海分别高40%和30%。

在市中心以及科技企业聚集的南山区，90平方米的公寓售价在600万元左右。

总部位于深圳的蓝筹股企业承认，房价大涨令人担忧。

腾讯(0700.HK)一名消息人士称，公司5月扩大了住房补贴项目，纳入房租补助，每年最高1.5万元。腾讯还提供最高50万元的无息贷款。

“腾讯的（住房）政策非常有前瞻性。这是很显然的，”一名姓陈的腾讯员工说道。

“为了留住和吸引人才，他们必须提供这些……高房价对他们来说是一大担忧。”

中兴(0763.HK)(000063.SZ)、华为、大疆创新DJI.L和前海自贸区管委会等大企业对路透称，他们以低于市场价的价格向员工出租公寓和宿舍。

华为创始人任正非在接受新华社采访时表达了自己的忧虑，认为房价上涨可能影响中国内地业务开展。他表示，生活设施太贵了，企业就承载不起；生产成本太高了，工业就发展不起来。华为拒绝进一步置评。

很多高科技企业无法负担住房补贴。

26岁的张婷帮助创建了一个线上市场营销创业公司，她表示去年不得不搬出了原来租的公寓，因为房租大涨了42%。

她现在和其他三个人合租一个四居室。她说很多朋友已经离开深圳，转往更加便宜的城市。

深圳市住房研究会常务副会长陈蔼贫接受《南方周末》采访时表示，成本压力表明深圳市政府需要改变政策。

深圳工业总会等其他商业组织称，担心房价对深圳的竞争力造成影响。

深圳市中小企业发展促进会的一名黄姓工作人员对房价高企的影响持不同看法。

黄表示，初创企业需要的员工数量少于比较大型的企业，因此较高的楼价可能会“减少普通劳动力，而将人才留在深圳”。（完）