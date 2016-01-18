深圳控股退还河源一幅土地予政府 进一步落实退出三、四线城市

路透香港1月18日 - 深圳市政府背景的房地产商--深圳控股(0604.HK)周一宣布，其下属公司与河源地方政府签订协议，将河源塞纳湾未开发土地退还给当地政府，进一步落实公司对三、四线城市项目的退出。

公司的声明称，由其下属公司持有的河源塞纳湾项目剩余地块总占地面积约80万平方米，其中已开发土地面积约18万平方米，未开发土地面积约62万平方米。

根据协议，地方政府收回未开发土地约62万平方米，并在通过招拍挂方式重新出让后，退还地价款约为6.99亿元人民币。地方政府将会尽快盘活土地，至少每六个月一次将上述土地向社会公开挂牌出让，并在每宗土地出让后向公司支付相应地价款及溢价分成。

＂对河源未开发土地的退出，有效落实了集团处置三、四线城市项目的策略，优化了土地储备结构，盘活低效资産，减少了集团风险。＂深圳控股称。

除了一线城市外，内地城市普遍存在房地产库存过剩问题，尤以偏远的三、四线城市为甚。个别发展商如恒大地产(3333.HK)亦重新将发展重心转回一、二线城市。不过，大连万达集团董事长王健林今天在港出席一论坛时则表示，由于土地成本高企，投资中国一线城市面临更多风险，公司将继续聚焦三线城市。

深圳控股表示，本次退地款是以公司当初获取土地时的原始成本爲基础，因此获取土地后已産生的利息和前期费用会形成少量亏损，但此后公司对该部分土地将不再産生其他投入和费用。

该公司并表示，将继续落实聚焦深圳的战略，继续向＂开发销售与持有运营并重＂模式转型，积极发展轻资産的运营服务业务。（完）

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