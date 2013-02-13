中国坚决反对朝鲜再次进行核试验

美国白宫高官会见众议院温和及保守派共和党人 望重批医保法案
路透华盛顿4月3日 - 美国白宫高级官员周一会见了众议院温和及保守派共和党人，旨在重启废除并取代奥巴马医保(Obamacare)的计划。
路透北京2月12日 - 中国外交部周二发表声明指出,朝鲜不顾国际社会普遍反对,再次进行核试验,中国政府对此表示坚决反对.
声明称,实现朝鲜半岛无核化、防止核扩散、维护东北亚和平与稳定,是中方的坚定立场.中国强烈敦促朝鲜信守无核化承诺,不再采取可能恶化局势的行动.
声明稿还指出,维护半岛及东北亚和平与稳定符合各方共同利益.中国政府呼吁各方冷静应对,坚持通过对话协商,在六方会谈框架下解决半岛无核化问题.(完)
参看中国外交部声明稿,请点击
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