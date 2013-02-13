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时事要闻 | 2013年 2月 13日 星期三 09:19 BJT

中国坚决反对朝鲜再次进行核试验

路透北京2月12日 - 中国外交部周二发表声明指出,朝鲜不顾国际社会普遍反对,再次进行核试验,中国政府对此表示坚决反对.

声明称,实现朝鲜半岛无核化、防止核扩散、维护东北亚和平与稳定,是中方的坚定立场.中国强烈敦促朝鲜信守无核化承诺,不再采取可能恶化局势的行动.

声明稿还指出,维护半岛及东北亚和平与稳定符合各方共同利益.中国政府呼吁各方冷静应对,坚持通过对话协商,在六方会谈框架下解决半岛无核化问题.(完)

参看中国外交部声明稿,请点击

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