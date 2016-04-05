数据已显示中国经济复苏迹象 国际评级机构过于悲观--央行专家

路透上海4月5日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏表示，近期数据已显示出中国经济复苏的迹象，国际评级机构下调中国主权展望评级等行为似乎是对中国经济走势在作简单外推，其判断过于悲观，且对中国经济影响不大。

穆迪和标普早前分别下调了中国主权评级的展望，并下调了一些中国金融机构和企业的评级或展望，引起了国际市场的关注。金融时报援引对马骏的专访称，评级机构下调主权展望的主要观点是中国经济面临减速，财政赤字率上升，人民币汇率承压，金融风险上升等。

针对中国的经济走势，马骏指出，比如今年前两个月房地产投资同比增速开始回升，工业企业利润增速开始由负转正，今年三月份的各种PMI指数大幅反弹，也有迹象表明三月份出口增速会明显好于前两个月的表现，这些均显示出中国经济的复苏迹象。 谈到中国的财政赤字率，马骏认为，中国3%的赤字率低于许多OECD国家的水平，而且部分的赤字上升是为了给企业减税，有助于降低企业的杠杆率，所以从总体来看，赤字率微升未必增加宏观风险。

关于人民币汇率问题，马骏指出，二月份以来外汇储备的降幅明显下降，三月中旬以来人民币对美元开始升值，市场预期趋于稳定。“另外，外储下降的部分原因是企业通过购汇来偿还外债，因此外债风险是降低了。”

金融风险方面，马骏表示，风险的大小取决于实体经济的表现和市场化改革的进展，“实体经济的改善，将有助于降低各类金融风险。我国正在推动的减税降费、引导僵尸企业退出市场、发展股权市场、债转股等改革都将有助于逐步降低企业的杠杆率和相关的金融风险。”

就评级公司对中国主权评级展望和一些机构的评级下调是否会影响中国经济，马骏认为，影响不大，“许多评级公司观点的变化对市场参与者来说是滞后的，评级或评级展望的变化并不一定影响债券价格或收益率。最近几天的国际市场走势就说明了这一点。”

同时，由于过去半年多来，中国金融机构和企业开始对借外债变得更为谨慎，“用外币融资的需求正在减少，这些国际评级对我国机构融资成本的影响不会太大。”（完）