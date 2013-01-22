中国经济回暖提振金属商品价格预期

资料图片：2012年3月，在上海洋山港附近的仓库，一名工人利用叉车搬运铜材。 REUTERS/Carlos Barria

路透伦敦1月21日 - 那些在2012年第四季业绩良好的商品基金经理认为,2013年初金属商品价格可能将优于预期,因中国补充库存且供应持续中断.

Vescore,Investec和BasInvest的基金经理是第四季少数赚了钱的基金经理,他们对2013年商品前景相对乐观,意指铜、铂金(白金)和钯金.

"我们认为商品价格有可能优于预期,因产量预估被过度夸大,"Investec Asset Management旗下商品资源团队主管Bradley George称.

2012年第四季许多基金遭受重创,理柏Lipper Global Commodity的平均积极管理商品基金下降5.51%,只有一少部分基金取得正回报.理柏是汤森路透旗下公司.

那些表现优异的基金综合了市场中性和混合型股票以及期货.它们因为商品价格从低位反弹,或避开了谷物等商品价格下跌而受益.

其中两家Investec Global Commodities & Resources Strategy和BasInvest旗下Basic Star Commodity Fund在第四季作多金属和干散货商品,比如铜、钯金、铂金、煤和铁矿石,而避开金矿.

这两支基金的经理均认为,供应问题和中国买需应会在2013年初持续支撑这些大宗商品.

"过去一年造成供应中断的因素包括南非铂金矿业工人罢工,及智利铜矿推迟资本支出."Investec的George表示.

他称,"矿企已开始出售库存来弥补产量的下降,这提高了劳资争端进一步冲击市场供给的风险."

BasInvest基金经理Ronald Wildmann补充道,铜对价格涨势的反应会格外弱一些."即便价格上升,项目也不会加快上马.我非常看好(铜)."

需求方面,外界认为中国经济已经触底反弹,提升该国将开始补充库存的憧憬.最新数据显示,第四季中国国内生产总值(GDP)同比增长7.9%,增速略快于预期.

George和Wildmann第四季均从对铁矿石的风险敞口中获益.George称其基金持有的London MiningLOND.L、Fortescue Metals Group (FMG.AX)和Northland ResourcesNAUR.OL表现出众.

两位经理都避开了金矿对基金表现的拖累,George指出汇丰全球金矿指数(HSBC Global Gold Mines Index)下跌15.1%.Wildmann表示赞同,称:"金矿类股第四季很糟糕.现货金价下跌,金矿又遭受成本超支等一系列问题."

基本金属矿商似乎正从股票基金投资增多中受益,但这些基金对自然资源投资不足.George表示,"如果出现复苏,资源板块就有机会扬升."

Wildmann认为,市场正开始从防御类股转入矿业类股.(完)

(编译 于春红/王翔琼; 审校 程琳)

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