中国大幅削减稀土开采牌照

德国地方政府决定向中国海航集团出售哈恩机场
德国莱茵兰-普法尔茨州在一份简短公告中表示，一个部长会议已决定出售该州所持有的哈恩机场的82.5%股权，各方现在可以准备签署合同。
路透北京9月13日电---中国大幅削减稀土企业开采牌照,以在一些握有稀土这种用於高科技和军事用途的矿产品的企业间进行整并.
由於过去几年中,作为主要生产国的中国限制稀土出口并进行行业整顿,这种矿产品已在地缘政治上占据重要地位.
中国采取这种政策旨在提高稀土的国际价格,吸引更多的稀土加工企业至国内,并为将来的军事和工业需求保存珍贵的矿藏.
据中国国土资源部周四公布的名单,稀土开采牌照从113张削减至67张.目前只有10家企业被允许开采稀土.
此次稀土开采牌照削减幅度最大者,发生在中国两大主产区之一的江西省赣州市.而另一个主产区内蒙古包头市,稀土开采已基本上被整合进地方国企手中.
开采牌照的减少并不一定意味着中国稀土总产量会下降.
中国的稀土限制出口措施已引起了国际社会对稀土潜在战略意义的注意,市场价格已升至足以刺激美国和其它产区重新开发矿藏的水平.
美国稀土矿商Molycorp MCP.N受此消息提振於周四的纽约交易中上涨了5%.(完)
--编译 王洋;审校 张明钧
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
德国莱茵兰-普法尔茨州在一份简短公告中表示，一个部长会议已决定出售该州所持有的哈恩机场的82.5%股权，各方现在可以准备签署合同。
路透伦敦3月1日 - 根据路透周三公布的航运船期及石油贸易商的调 查结果，中国3月装运西非原油的数量将创下纪录新高，因在石油输出国 组织(OPEC)减产之际，中国持续囤积中质及重质原油。 预料3月装运准备运往中国的西非原油数量约为141万桶/日，超越2月 水准，并创下路透自2004年追踪船货状况以来的最高。 中国国营业者联合石化和中化集团进口量居于领先，而中国的独立炼 厂也躬逢其盛，买进来自托克(Trafigura)及道达尔(Total)的船货。 这些业者倾向购入安哥拉的中重质原油，包括卡宾达(Cabinda)、Dal ia、 Nemba、Plutonio及Saturno等品种，同时也将购买安哥拉最新石油 品种Olombendo的首批船货。 中国买家也预定买进刚果的Djeno原油、加纳Jubilee原油、以及部分 尼日利亚的Escravos及夸伊博(Qua Iboe
路透香港3月2日 - 中国房地产商中渝置地宣布落实以总代价11.35亿英镑收购有伦敦“摩天大厦”之称的利德贺大楼后，周四早盘初段逆市下跌。