中国“茶壶”炼厂中化弘润出口首批汽油船货--消息

路透北京4月20日 - 据三位直接了解交易的消息人士透露，中国“茶壶”(teapot)炼油厂--中化弘润石油化工有限公司已向一海外买家出售一批汽油船货，这是该公司首次出口油品。目前中国独立生产商也已加入国有企业队伍，将过剩燃油出口海外。

这些独立炼厂因产能相对较低，而被称作“茶壶”炼油厂。今年初首次获得成品油出口配额，2015年首获原油进口许可证。

消息人士称，由国有中化股份部分拥有的中化弘润已向贸易公司托克(Trafigura)售出一批3.5万吨92号汽油船货，周三于山东省莱州港装船。

托克委托的一家新加坡公关公司未立即回应有关该交易的询问。

中化弘润为第二家出口汽油的“茶壶”炼油厂。中国最大的“茶壶”炼油厂东明石化今年初最先出口了一批船货。(完)