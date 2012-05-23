中国拟改革券商行业 打造本土高盛

路透上海5月23日电---据一份监管文件显示,中国正在研究出台全面的券商改革措施,培育最终能与高盛(GS.N)和摩根士丹利(MS.N)等大型机构匹敌的全球性投资银行.

中国证监会本月稍早向券商下发的文件显示,证监会希望允许国内券商涉足期货、衍生品、资产管理、私人银行与私募股权等业务.中国券商目前的收入主要来源於股票交易佣金与证券承销.

与国际大型券商相比,中信证券(600030.SS)(6030.HK)与海通证券(600837.SS)(6837.HK)等中国券商仍然微不足道,它们亦需要更自由与更发达的国内资本市场,还需要进行行业整合,才能具有全球规模与国际影响.

国内券商也将被允许承担规模为净资产两倍的债务,并获得进入资本市场的更方便渠道,来支持业务扩张.

中国亦已加快市场和金融改革,以逐步放开受到严格管制的外汇交易,同时也在摒除股市及其他市场的弊病.中国希望在10年内将上海打造为全球的重要金融中心.

不过通往全球舞台之路将是漫长的.截至去年底,中国券商行业全部资产为2,610亿美元,仅比高盛9,440亿美元的四分之一稍多.

中国证监会在提议报告中称,"(中国券商行业)与全球主要投行以及国内银行和信托公司等金融机构相比,仍未打造出核心竞争力."

分析师称,尽管整合看似不可避免,但是关於改革速度以及市况不断变化的不确定性,使得外界难以预测谁将在这场渐行渐近的行业洗牌中胜出.

路透所见的中国证监会文件显示,监管部门计划下调券商个人理财产品的投资门槛,从5万元人民币下调至1万元,从而扩大投资者基础.

监管部门还将允许券商购买现货黄金和衍生品、金融和商品期货以及利率远期和互换,并鼓励他们推出另类投资产品.(完)

--编译 隋芬/田建华;审校 白云/丁琦

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。