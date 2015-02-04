中国发布新型城镇化试点方案 含江苏安徽两省和宁波等62个市镇

路透北京2月4日 - 新型城镇化已成为中国改革的重要内容。国家发改委等部门周三发布国家新型城镇化综合试点方案，明确在江苏、安徽两省和宁波等62个城市（镇）开展新型城镇化综合试点，并提出建立多元化可持续的城镇化投融资机制和改革完善农村宅基地制度等五大任务。

发改委网站刊登的该试点方案并称，2014年底前开始试点，并根据情况不断完善方案，到2017年各试点任务取得阶段性成果，形成可复制、可推广的经验；2018-2020年，逐步在全国范围内推广试点地区的成功经验。

“着力破除现行体制机制的束缚阻碍，探索形成推进新型城镇化的新体制新机制，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用。”文件指出。

该方案并提出试点工作的五大任务，主要包括建立农业转移人口市民化成本分担机制，按照户籍制度改革要求调整户口迁移政策，建立居住证制度；改革完善农村宅基地制度。

同时，建立多元化可持续的城镇化投融资机制，把地方政府债务纳入全口径预算管理，允许地方政府通过发债等多种方式拓宽城市建设融资渠道，放宽准入，制定企业通过政府和社会资本合作（PPP）进入特许经营领域的办法。

为支持试点工作的推进，方案提出，要完善转移支付办法，省级政府举债使用方向要向试点地区倾斜。国家开发银行发挥金融支持作用，运用信贷等多种手段积极支持城市基础设施、棚户区改造等工程建设。鼓励公共基金、保险资金等参与自身具有稳定收益的城市基础设施项目建设和运营。

中国国务院去年3月公布《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》，要求有序推进农业转移人口市民化，2020年常住人口城镇化率要达到60%左右，户籍人口城镇化率达到45%左右；努力实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。

中国宏观经济学会秘书长王建此前接受路透专访时认为，中国内部产能过剩状况在加剧，外部面临地缘危机，经济的下行压力并未解除，而摆脱的唯一方法就是加快推进城镇化。

以下为国家新型城镇化综合试点地区名单：

省：江苏省、安徽省

计划单列市：宁波市、大连市、青岛市

省会城市：河北省石家庄市、吉林省长春市、黑龙江省哈尔滨市、湖北省武汉市、湖南省长沙市、广东省广州市、重庆市主城九区

地级市（区、县）：北京市通州区、天津市蓟县、吉林省吉林市、黑龙江省齐齐哈尔市、黑龙江省牡丹江市、上海市金山区、浙江省嘉兴市、福建省莆田市、江西省鹰潭市、山东省威海市、山东省德州市、河南省洛阳市、湖北省孝感市、湖南省株洲市、广东省东莞市、广东省惠州市、深圳市（光明新区）、广西壮族自治区柳州市、广西壮族自治区来宾市、四川省泸州市、贵州省安顺市、云南省曲靖市、甘肃省金昌市、青海省海东市、宁夏回族自治区固原市

县级市（区、县）：河北省定州市、河北省张北县、山西省介休市、内蒙古自治区扎兰屯市、辽宁省海城市、吉林省延吉市、浙江省义乌市、福建省晋江市、江西省樟树市、山东省郓城县、河南省禹州市、河南省新郑市、河南省兰考县、湖北省仙桃市、湖北省宜城市、湖南省资兴市、海南省儋州市、四川省阆中市、贵州省都匀市、云南省大理市、西藏自治区日喀则市桑珠孜区、陕西省高陵县、青海省格尔木市、新疆维吾尔自治区伊宁市、新疆维吾尔自治区阿拉尔市

建制镇：浙江省苍南县龙港镇、吉林省安图县二道白河镇（完）

欲浏览全文，请点选国家发改委网站：here

(发稿 侯向明；审校 张喜良)

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