版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2015年 2月 4日 星期三 15:52 BJT

中国发布新型城镇化试点方案 含江苏安徽两省和宁波等62个市镇

新型城镇化已成为中国改革的重要内容。国家发改委等部门周三发布国家新型城镇化综合试点方案，明确在江苏、安徽两省和宁波等62个城市（镇）开展新型城镇化综合试点，并提出建立多元化可持续的城镇化投融资机制和改革完善农村宅基地制度等五大任务。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐