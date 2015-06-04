焦点：中国着眼于2020年经济翻番目标 改革热情可能下降

图中为北京CBD一景。 REUTERS/Jason Lee

撰稿 北京英文记者药朝清

路透北京6月4日 - 中国的下一个五年规划可能把经济年增长率目标定在7%左右，这样才能实现经济到2020年翻一番的宏伟目标。这令人担忧政治考虑可能盖过全面改革的承诺。改革虽然会放慢经济增长速度，但会让其变得更可持续。

许多分析师已经认为2015年经济成长将达不到7%。国际货币基金组织(IMF)预期2015年中国经济增长6.8%，2016年增长6.25%。但中国政府需要经济平均增长速度接近7%，才能达到国内生产总值(GDP)和人均收入到2020年都翻一番的目标。

中国国家发展与改革委员会(简称“发改委”)一直在征求智库与政策顾问的建议。他们的观点分为两派，一派认为五年规划应该把增长目标定在6.5%，另一派则主张7%。

“GDP翻番目标将是一个硬性限制，这将使政府很难设定较低的经济增长目标，”发改委的一名研究员表示。

据参加内部政策讨论的消息人士称，国家领导层将在今年秋季召开的中共中央全会上讨论“十三五”规划，即2016年至2020年中国经济和社会发展的规划蓝图。

“7%的增长目标能为各方所接受，”一政府高级智库的资深经济学家说。

“这不仅仅是经济问题，更是个政治问题，”这位经济学家说。

有一些迹象显示，中国政府在遇到改革威胁到经济增长的情况时，会进行灵活调整。当政府偏好的通过市场解决地方债问题的方案可能导致融资紧张时，它就会向银行施压，希望他们伸出援手。政府还以同样理由取消了对不透明的地方政府融资平台的管制。当税惠立即取消可能导致投资减少时，政府便放松对逐步取消一些扭曲市场的税惠措施的规定。

“增长水平不能过低，”一位向政府提供政策建议、颇有影响力的经济学家说。“经济模式的转变和结构性调整都需要一个良好的经济环境。”

浏览中国GDP图表，请点选 link.reuters.com/dah83w

浏览中国经济指标图表，请点选 link.reuters.com/cyp54w

浏览中国经济、贸易和产出图表，请点选 link.reuters.com/fut96s

浏览成长预估图表，请点选 link.reuters.com/gep54w

浏览Markit采购经理人指数(PMI)对比图表，请点选 link.reuters.com/kaq96v

**“放缓不可避免”**

政府智库中国社会科学院(CASS)预计，2016-2020年中国潜在增长率将从十二五期间(2011-2015年)的估计7.6%降至6-6.5%。

如果对十二五期间的估计无误，那么到2020年6.5-7%的年增幅将足以满足GDP翻倍的10年目标。

但经济轨道已明显放缓。从2011年的9.3%年增长率，到去年放缓为7.4%；而中国今年经济增长目标为7%，将是25年以来最低增速。

许多民间经济分析师怀疑，未来五年政府能否让经济保持那样的增速。

财政部部长楼继伟4月时警告称，未来五至10年中国有50%的可能性滑入“中等收入陷阱”。这番谈话搅乱一池春水。

这表示一个快速成长的新兴经济体还没成为高收入经济体，就会失去活力，通常是因为无法从低成本、出口导向制造业推动的经济转型为由内需和服务所带动的经济。

楼继伟表示，一定要进行改革，才能避开这样的陷阱，而且必须处理人口急速老化、就业市场缺乏灵活性及高负债的问题。

但一些顾问认为，这些改革和高成长率相互矛盾，并称适应经济增长放缓，目前可能是较长期迈向较高收入的途迳。

“接下来的五年对中国成为一个较高收入国家至关重要。我们可能会遭遇到诸如经济成长放缓、收入不均情况加剧，以及社会紧急情势升高等问题，”一智库分析师表示。

“经济放缓的趋势看来不可避免。如果经济增长率目标定为7%，可能会有很大的压力，”他表示。(完)

(编译 张涛/白云/张若琪/戴素萍 审校 李爽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。