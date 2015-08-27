焦点：中国不缺顶层设计的改革方案 面临推进落实难窘境

作者 沈燕

路透北京8月27日 - 相较中国本届政府疾风暴雨的强势反腐，改革推进则显得和风细雨。尤其现行官场用人制度下，懒政庸政之风加剧，也让中国良好的顶层改革设计方案面临如何推进落实的难题。

纵观十八届三中全会决定中的55条重大改革任务并分解成336项重要举措，以及四中全会提出依法治国的诸多司法领域改革，虽然试点举措不断，改革文件出台频率不慢，简政放权大刀阔斧，但在很多具体领域落实却不快。

究其原因，与现行官场用人制度，公共政策制订水平，官员素质和管理能力，民众对改革政策参与感认同感不够，以及高压反腐下官场的懒政庸政加剧等均有关。

“中国不缺顶层的改革设计方案，三中全会四中全会都设计好了，现在的关键是怎么去落实和执行，十三五(2016-2020年)就是落实改革的关键时期。”一位不愿具名的官方人士称，不要看规划有多好，关键看能不能落实，否则一切都是空谈。

中国国家主席习近平上周主持召开中央全面深化改革领导小组第十五次会议时强调，要在国企、财税、金融、司法、民生、党建等领域，集中推出一批力度大、措施实、接地气的改革方案，提高改革精确发力和精准落地能力，扎紮实实把改革举措落到实处。

中国社科院中国廉政研究中心组织的问卷调查结果显示，2014年，75.8%的城乡居民对反腐败表示有信心或比较有信心，2012年这个数据则是60%。两年时间提高15.8个百分点，显示民众对反腐信心有大幅度提升。

**优良改革方案必须能落地**

相较反腐信心的提升，中国正在推进的深层次社会经济领域的改革就显得步履维艰。尤其是官场懒政庸政之风的加剧，也这让场自上而下的改革落实变得更加困难。

来自河南焦作的周总，其公司一直从事着以政府采购项目为主的工程承包和监理等，但这两年接单量明显减少，无论是政府投资还是企业投资都变得很谨慎，这让他深刻感受到经济下行带来的生存压力，不得不考虑公司业务的转型。

在被问及中国政府正大力推广PPP(政府和社会资本合作)项目，且各地都建有PPP项目库，公司只要够条件就可以去投标的疑问时，他坦言事情并不想媒体开会时看到和听到的那样美好。

“说是够条件就可以投标，审批程序也简化了，但如果你没有认识的人根本就没有机会，很多潜规则仍然不得不遵守。”他无奈地称，现在反腐风暴比较猛，下面的官员是收敛了点，但好多就不干活了，而且对企业还增加了一条风险，那就是答应帮忙的官员可能不久就犯事了。

他并提到，还有一些官员为了自己有成绩快点让项目开工，什么条件多高的回报都敢许，真到企业投钱进去，出问题却找不到负责的了，“对企业来说既想做政府的生意，但又怕做政府的生意，很纠结呀。”

周三召开的国务院常务会议上，中国总理李克强称，推动政策落地，不仅需要各级政府有所作为，同时也要更进一步推进简政放权，打通政策落地各个环节中的“中梗阻”。

“我们要锲而不舍、狠抓落实，坚决克服不作为的懒政、庸政！决不能光说不干、‘耍嘴皮子’！中国经济是干出来的，不干，一切都谈不上！”他并要求参会各部门负责人要更加主动作为，对国务院确定的政策措施“落实、落实、再落实”。

**净化环境需要合力，改革更需民众参与感**

纵观本届政府上任以来出台的一系列改革方案，无论是惠民生的户籍制度和社会保障政策改革，抑或减轻企业负担的降税及简化程序，以及金融资本市场、司法领域方方面面的改革，不乏出台时铿锵有力，但到最后又往往无声无息的政策。

地方媒体华商报曾报导称，今年3月份，洛南县推出精准扶贫财政贴息贷款，扶持贫困户发展产业政策，最高可贷到5万元，二年内由县财政全额贴息。

可有贫困户贷款时间不长，贴息政策又变动，贴息资金由财政和贫困户各负担一半。有贫困户认为，政策朝令夕改，感觉不合理；而当地政府则回应调整贴息政策是希望贫困户将贴息资金真正用到发展产业上，这也让一些贷款户感觉被骗。

对此人民日报就称，一项惠民政策，刚开个头就变卦了，群众当然有意见。一开始拍胸脯啥都敢保证，事后却减少政策“含金量”，这无疑会削弱群众对政府的信任。

“事实上，一些地方出台政策、文件，经常很‘任性’，政策‘计划没有变化快’。如此朝令夕改，若不是当初决策太随意，就是现在太不把群众利益放心上，拿政策当儿戏。”文章称。 保持政策延续性，是对一个地方治理能力的考验。中央一再要求“一张蓝图绘到底”，就是要给社会一个稳定的政策预期。相比具体的政策红利，它更有全局性的影响，千万别本末倒置。

从事法律工作20多年的张律师在看到四中全会提出依法治国，并出台一系列改革方案时，着实高兴了一阵子。但眼下经手的一起官司，却让她对司法改革能否如期推进产生了质疑。

“一个事实依据很清楚的案子，早过了审限（都快两年了）还久拖不判，法院主管领导违背案件证据事实，要求按照他的意见判，不按他的意见走就不签发，严重违背最高院的规定。”她愤懑地说，最高院关于领导过问案件的程序规定对该法院领导来讲就是一纸空文。

她指出，法官要承担审判风险，又不敢把法院领导的话记录在案，案件就放在那里久拖不判，损害的是当事人的权益。

“光看纸上写的规章制度，条条都是金科玉律，但实际中能做到的又有多少？就怕到最后不仅回到老路上，还变得更变本加厉呢。”张律师不无忧虑地称。

她认为，净化司法环境如同净化投资环境、社会环境一样，都不是只抓几个贪官就能净化得了，更需要有制度制约，包括用人制度，办事制度。大家办事都规规矩矩，环境自然也就净化了。

或许这也是国家主席习近平强调改革不仅要有“含金量”，还体现在能否让群众有更多“获得感”上；并要处理好改革“最先一公里”和“最后一公里”的关系，突破“中梗阻”，防止不作为。（完）

(审校 张喜良)

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