十三五时期进入新常态 坚持改革和创新驱动--中国人大常委会

路透北京8月31日 - 中国政府正在紧锣密鼓地编制“十三五”（2016-2020年）规划，全国人大常委会就规划纲要进行专题调研后指出，十三五时期最大的阶段性特征是经济发展进入新常态，编制规划要见坚持改革为先，突出创新驱动，坚持市场经济改革方向，使市场在资源配置中起决定性作用。

中国人大网最新发布专题调研工作情况报告称，通过实地调研深切感受到，中国最大的国情就是发展不平衡，在发展过程中还存在许多矛盾和问题，通过五年的努力，可以解决一些深层次问题，但也不可能全部解决。

人大常委会副秘书长信春鹰在常委会会议上发言称，“‘十三五’时期最大的阶段性特征是经济发展进入新常态。认识新常态，适应新常态，引领新常态，是当前和今后一段时期我国经济发展的大逻辑。”

她进一步指出，解决存在的突出问题，确保经济社会发展目标和重大战略任务顺利实现，关键在于全面深化改革，形成有效的激励约束和利益协调机制，核心是正确处理好政府、市场、社会的关系。

而创新是国家强盛的持续动力，是弥补中国传统比较优势减弱、实现提质增效和转型升级的根本之策，也是跨越“中等收入陷阱”迈向高收入国家的必由之路。编制“十三五”规划要突出创新驱动发展战略，强化技术创新和制度创新双轮驱动，坚持企业创新的主体地位，有效发挥政府在关键领域的支撑保障作用。

“十三五”规划还要考虑继续扩大就业，完善收入分配制度，加快推进基本公共服务均等化，全面建成覆盖城乡的社会保障体系，进一步提高医疗健康服务水平，加大扶贫攻坚力度，积极应对人口老龄化。

围绕“十三五”规划纲要编制开展专题调研已形成24份报告，涉及民族、养老、财政经济、教科文卫、外事、侨务、节能环保、“三农”、港澳事务等诸多领域。

人大常委会的财政经济委员会对“国民收入分配”进行调研，针对初次分配和再分配方面存在的突出矛盾和问题，建议在“十三五”规划中明确提出继续提高居民收入占国民收入的比重和劳动报酬在初次分配中的比重，初次分配要消除影响收入分配公平的机制障碍，提高再分配调节力度等。

对“深化金融改革”的调研分析了中国金融业改革和发展面临的突出矛盾和问题，建议提高直接融资比重，放宽金融市场准入，确立金融综合经营模式，建立与之相适应的监管体制，完善利率汇率形成机制，加强金融基础设施建设，继续加大对小微企业、“三农”等金融薄弱环节的支持力度。

对“完善市场决定价格机制”的调研建议，积极推动政府价格工作定位转型，加快推进重点领域价格改革，完善农产品价格调控机制，增强国际市场大宗商品定价话语权，加强价格监督检查和反垄断执法，加快修订价格法。

预算工作委员会对“财税体制改革”进行调研，针对财政收支矛盾突出、中央与地方政府间事权与支出责任划分不明确、税收收入占比下降、税制结构不尽合理、财政转移支付体系不够完善、政府预算体系不够完善等问题，建议合理划分各级政府事权与支出责任，进一步完善税收和非税收入制度，完善财政转移支付制度，加强地方政府性债务管理，建立全面规范、公开透明的预算制度。

内务司法委员会对“养老服务发展状况”进行调研，认为中国养老服务面临形势严峻，供需矛盾突出，社会力量参与不够，农村养老问题严重，相关基本制度建设滞后，管理体制机制不完善。建议把加快发展养老服务纳入“十三五”规划，作为全面建成小康社会的重要指标。

中共十八届五中全会定于今年10月在北京召开，主要议程是研究关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划(2016-2020年)的建议。

中国国家主席习近平5月底曾表示，“十三五”时期要在保持经济增长和转变发展方式等方面取得明显突破，促进经济增长向依靠消费、投资、出口“三驾马车”协调拉动转变。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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