中国国务院：推进全面创新改革试验 冀粤皖川先行先试

路透北京9月8日 - 中国国务院日前表示，要在部分区域系统推进全面创新改革试验，力争通过三年努力，改革试验区域基本构建推进全面创新改革的长效机制，在市场公平竞争、知识产权、科技成果转化等方面取得一批重大改革突破，每年向全国范围复制推广一批改革举措和重大政策。

新华社周一晚间援引全面创新改革试验的总体方案并称，改革试验将有序推进，结合东部、中部、西部和东北等区域发展重点，选择一个跨省级行政区域（京津冀）、四个省级行政区域（上海、广东、安徽、四川）和三个省级行政区域的核心区（武汉、西安、沈阳）进行系统部署，重点促进经济社会和科技等领域改革的相互衔接和协调。

“其中河北依托石家庄、保定、廊坊，广东依托珠江三角洲地区，安徽依托合（肥）芜（湖）蚌（埠）地区，四川依托成（都）德（阳）绵（阳）地区，开展先行先试，”方案称。

改革试验实施进度安排：

--2015年，京津冀、上海、广东、安徽、四川、武汉、西安、沈阳研究制定改革试验方案，协调落实有关改革举措，明确阶段任务和目标，条件成熟后逐项报国务院批准实施。

--2016年，全面推进落实试验区域的改革部署，开展阶段总结评估，对成熟的改革举措及时向全国推广。

--2017年后，滚动部署年度改革试验任务，组织开展对试验区域的中期评估，适时推广重大改革举措。

--试验区域的改革试验方案原则上规划三年，每项改革试验任务在一年内形成可推广、可复制经验。

国务院从三个层面提出改革试验任务，一是已明确了具体方向、需要落地的改革举措；二是已明确了基本方向、全面推开有较大风险、需要由中央授权地方开展先行先试的改革举措。

第三个层面是正在探索并取得一定经验、需要局部试验和推广的相关改革举措，以及地方在事权范围内自主提出、对其他区域有借鉴意义的相关改革举措。

“当前，改革试验要聚焦实施创新驱动发展面临的突出问题，着力从处理好政府与市场关系、促进科技与经济融合、激发创新者动力和活力、深化开放创新等四个方面，开展改革探索，”总体方案称。（完）

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(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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