中国国企改革指导意见出台 新一轮并购重组浪潮或将涌现

路透北京9月13日 - 中国国务院周日发布国企改革指导意见，从总体要求到分类改革、完善现代企业制度和国资管理体制、发展混合所有制经济、强化监督防止国有资产流失等方面提出国企改革目标和举措。意见将国有企业分为商业类和公益类，并实行分类改革、分类发展、分类监管、分类定责、分类考核，推动国有企业同市场经济深入融合。

对此分析师表示，意见或将推动新一轮国企并购重组浪潮，为资本市场提供新的机会。

“国企改革的主要目的是提升效率，分类监管。经济双周期压力下，提升效率来保证增长是一条重要途径。”首创证券首席策略分析师王剑辉称，意见将推动资本市场进入新一轮并购重组高潮，中长期资本市场自下而上的机会会显着增多。

他并称，公益类国企在资本市场的成长价值相对削弱，但稳定组合资产配置作用比较突出；商业类企业将会在资产置换、业务升级换代、技术研发等各方面经过一段时间后显着提升，“这类企业可能会成为新的一波能够飞起来的大象。虽然会经过瘦身，但依然会是较快增长的蓝筹股。”

意见并提出，引入各类投资者实现国企股权多元化，鼓励非国有资本投资主体通过出资入股、收购股权、认购可转债、股权置换等多种方式，参与国有企业改革，大力推动国有企业改制上市，创造条件实现集团公司整体上市。

同时，鼓励国有资本以多种方式入股非国有企业。对混合所有制企业员工持股，提出试点先行，健全审核程序等。

**监管向管资本为主转变**

意见显示，对于国企的监管将以管企业向管资本为主转变，并建立监管权力清单和责任清单。

“以管资本为主推进国有资产监管机构职能转变，重点管好国有资本布局等。”意见称，并以管资本为主改革国有资本授权经营体制，改组组建国有资本投资、运营公司。

国家行政学院研究员张春晓接受中国之声采访时候称，“以管资本强化国有企业监管，把国有资产的经营权和管理权全部下放给企业。尤其是国有资本投资公司构建完成之后，国有资本的经营权将完全下放给企业。国有企业的所有权和经营权实现完全分离，两个效率同步提升。”

意见并称，以管资本为主推动国有资本合理流动优化配置，清理退出一批、重组整合一批、创新发展一批国有企业。推进经营性国有资产集中统一监管，建立覆盖全部国有企业、分级管理的国有资本经营预算制度。

国资委监督管理研究中心王主任在国金证券电话会议上表示，国有资本投资运营公司将保持100%的国有控股，最后履行出资人资格的是国资委。国资委授权国有资本投资运营公司，作为国有资本市场化运作的专业平台，进行专业化、市场化运作，并接受国资委的监管。

他并称，对于实现了混合所有制的企业试点员工持股计划，意见提出以激励机制和约束机制相结合，主要采取增资扩股、出资新设的方式。有了非国有制参与，会符合市场预期的价值发现，会对持股价格的确定更市场化。

意见指出，发展混合所有制经济的目标是促进国有企业转换经营机制，放大国有资本功能，提高国有资本配置和运行效率。坚持因地施策、因业施策、因企施策，不搞拉郎配、不搞全覆盖，不设时间表，成熟一个推进一个。

针对国有企业制约不足的问题，意见提出落实和维护董事会职权，法无授权任何政府部门和机构不得干预，并加强董事会内部的制衡约束。对国有企业领导人员实行与经营业绩等相挂钩的差异化薪酬分配办法等。

根据路透早前报导，中国将于近期公布深化国企改革的指导意见称，发挥国有经济主导作用，分类推进国企改革，监管对象以资本为主，至2020年国企改革重要领域和关键环节须取得决定性成果。（完）

(发稿 王蕾；审校 曾祥进)

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