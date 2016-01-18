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中国财经 | 2016年 1月 19日 星期二 07:32 BJT

中国深化国债发行市场化改革 增加两年期以下发行规模--财政部官员

路透北京1月18日 - 中国财政部国库司副司长杨瑞金周一表示，2016年财政部将继续深化国债发行市场化改革，完善国债期限结构，增加两年期以下国债发行规模，适当加大30年国债发行规模。同时进一步完善地债国债招标发行机制，将招标期限由五个工作日减少到三个工作日。

新华社援引杨瑞金在当天中央结算公司主办的“2016年债券市场投资策略论坛”上的讲话称，2015年全年国债发行规模首次超过2万亿元人民币，达到2.1万亿元，其中储蓄国债发行3,000亿元。

“国债、地方债发行为实施积极财政政策完成稳增长、促改革、调结构、惠民生等提供了良好保障。”他说。

他并介绍称，2015年财政部会同央行完善储蓄国债定价机制，进一步扩大储蓄国债网银销售范围，目前国债网银销售机构已达19家，占全部38家储蓄国债承销团成员的一半。

中国财政部之前公布2016年关键期限记账式国债和储蓄国债发行计划显示，2016年计划招标发行60期关键期限记账式国债，较上年的49期增加11期，全年每个期限各发行12期。 （完）

(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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