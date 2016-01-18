中国深化国债发行市场化改革 增加两年期以下发行规模--财政部官员

比特币中国CEO称公司运行正常 未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透北京1月18日 - 中国财政部国库司副司长杨瑞金周一表示，2016年财政部将继续深化国债发行市场化改革，完善国债期限结构，增加两年期以下国债发行规模，适当加大30年国债发行规模。同时进一步完善地债国债招标发行机制，将招标期限由五个工作日减少到三个工作日。
新华社援引杨瑞金在当天中央结算公司主办的“2016年债券市场投资策略论坛”上的讲话称，2015年全年国债发行规模首次超过2万亿元人民币，达到2.1万亿元，其中储蓄国债发行3,000亿元。
“国债、地方债发行为实施积极财政政策完成稳增长、促改革、调结构、惠民生等提供了良好保障。”他说。
他并介绍称，2015年财政部会同央行完善储蓄国债定价机制，进一步扩大储蓄国债网银销售范围，目前国债网银销售机构已达19家，占全部38家储蓄国债承销团成员的一半。
中国财政部之前公布2016年关键期限记账式国债和储蓄国债发行计划显示，2016年计划招标发行60期关键期限记账式国债，较上年的49期增加11期，全年每个期限各发行12期。 （完）
(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透北京/上海1月19日 - 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。