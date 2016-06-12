中国供给侧改革应深化垄断行业改革 抵制经济泡沫干扰--专家

路透北京6月12日 - 中国国务院发展研究中心原副主任刘世锦撰文表示，通过供给侧结构性改革为中国跨越中等收入阶段创造有利条件，尤其需要放宽准入、深化垄断行业改革，抵制经济泡沫的干扰，引导资源流向提高要素生产率的领域。

人民日报周日刊登该文称，中国现在达到的发展水平远高于当年拉美国家落入“中等收入陷阱”时的发展水平，已经不可能落入拉美式“中等收入陷阱”。

“只要经济能够实现由数量追赶向质量追赶的平稳转型，就能够成功跨越中等收入阶段，进入高收入社会。”刘世锦指出，质量追赶期间需要解决纠正资源错配、激励产业升级，以及营造创新环境。

他表示，从一季度情况看，在供给侧改革作用下，部分工业品价格有所回升，工业企业效益由降转升。如果去产能到位，工业品出厂价格和工业企业利润增速回升，供给侧也有望调整到位。随着供需两侧达到新的平衡，经济将进一步释放增长潜力，进入更具创造性和可持续性的中高速增长平台。

要推进供给侧结构性改革，刘世锦认为需要优先推进放宽准入、深化垄断行业改革，现在更需要突破的是基础产业和服务业领域改革，包括石油天然气、电力、电信、铁路、金融、医疗、教育、文化体育等。

“这些垄断行业的投资看起来已经不少了，但其实非常需要有活力的新投资加入，以大幅提高投资效率。应进一步放宽这些领域的准入条件。”他写道。

还要抵制经济泡沫的干扰，引导资源流向提高要素生产率的领域。制造业仍然是国家竞争力的核心所在。必须牢固确立制造立国、实体经济为本的理念和政策导向。

“对于房地产和金融市场等极易形成经济泡沫的行业，必须高度警惕，及时抑制各种形态经济泡沫的泛起，防止出现大量资源脱实向虚和经济活动的大幅波动，把资源尽可能引导到提高要素生产率的领域。”

刘世锦还提出，应促进城乡之间要素流动和优化配置，下决心打破城乡之间要素流动、交易、优化配置的不合理体制和政策限制；在尊重创新规律基础上营造创新环境，在创新阶段，政府职能则主要体现在保护产权，稳定企业家和科研人员的预期，为创新活动提供有效激励。

同时，还应给基层更大的试验空间，在把握方向、守住底线的前提下，同一改革可以有几种方案同时试验。

中国社会科学院美国研究所所长郑秉文同日亦在人民日报上撰文称，中国再用六七年时间跨越“中等收入陷阱”、进入高收入国家行列，并无太大悬念。他兼任中国特色社会主义理论体系研究中心研究员。

他预计从2024年左右开始中国进入高收入阶段，但高收入阶段并不必然是发达经济体。发达经济体一个突出特征就是必须是技术创新型国家，必须以技术创新作为驱动增长的根本动力源泉。目前，中国技术创新对经济增长的贡献率已上升至55.3%，但仍远低于发达国家水平。

他并认为，只有努力提高自主创新能力，实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，才能顺利实现本世纪中叶达到中等发达国家水平的目标。（完）