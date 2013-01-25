收入分配改革方案有望两会前后出台--报载

路透北京1月25日 - 继中国国家统计局上周公布反映贫富差距的基尼系数,中国证券报周五报导称,收入分配制度改革总体方案预计今年两会(人大和政协会议)前后出台,可能是着眼于中长期的纲领性文件,从宏观层面对收入分配改革作出整体部署.

报导称,方案已向专家征求意见,目前已进入有关部门会签阶段,仍将坚持"提低、扩中、控高"主线.

具体而言,可能就提高低收入群体收入水平、调节垄断部门高收入和部分企业高管过高收入以及某些社会群体高收入、继续完善社会保障制度、着力缩小不合理收入分配差距等方面提出指导意见.方案出台后,发改委、人社部和财政部等部门将陆续出台配套细则.

去年11月召开的中共十八大后,新当选的中国新一届领导人屡屡表态要推进改革,亦令外界对中国未来的政治和经济体制改革充满了期待,而收入分配改革亦是其中的重要内容.

国务院总理温家宝在去年10月布置四季度的工作安排时曾指出,要着力深化改革和扩大开放,制定收入分配制度改革总体方案和农村集体土地征收条例等.作为本届政府的承诺之一,收入分配改革方案原本计划在2012年四季度推出.

统计局日前公布的基尼系数显示,过去10年数据均超过0.4的国际公认警戒线,凸显中国贫富差距巨大的现实.业内人士认为,基尼系数的首次公布,或为收入分配改革作铺垫.(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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