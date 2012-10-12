中国深层次改革推进需待十八届三中全会--巴克莱

路透北京10月12日电---中国经济要实现长期可持续发展毫无疑问需要进一步推进改革.不过投资银行巴克莱预计,新一届领导人上台後政策面只会有温和变化,改革可能对准那些容易实现的目标,譬如户籍制度、利率市场化和税收制度改革等等.

但更深层次改革政策的推出很有可能要等到大约一年後召开的十八届三中全会,因为通常情况下一中和二中全会将主要集中在人事和机构变动上.

"中国共产党挑选新领导人往往是基於谁最可能延续现有的政策方向.协商一致的决策程序和已退休领导人的巨大影响力,都降低了政策方向发生大变化的可能,"报告称.

巴克莱亚洲首席经济学家黄益平认为,政策面只会有温和变化,一些领域的改革相对容易实现,一个很好的例子就是已在多个地区展开试点的户籍制度改革.同时,央行也可能加快利率市场化和资本账户开放的步伐,政府可能重新评估包括退休年龄和计划生育在内的人口政策.

此外,财政部亦将继续引入或推进税制领域新改革,譬如"营改增"、资源税和房产税等.

国有企业也是改革的一个关键领域.巴克莱认为,从某种程度上讲,国有企业已经成为中国社会的一股强大政治力量."这意味着政府可能采取导致国有企业巨亏的危机办法,以推进国企改革."这在1990年代中期就已经确切发生过,当时政府强令让大量中小国有企业进入私有化程序.

"事实上,一些政策顾问认为新一届领导人面临的最大挑战实质上是政治而非经济问题,"报告称.

目前市场普遍预期中国经济第三季有望触底.但投资银行巴克莱认为,之後经济也不会很快反弹,鉴於行业整体来看去库存行动尚未开始,预计经济增长将呈现"L型".

同时,中期来看通胀挑战可能更为严峻,因此货币政策放松空间也有限.短期来看倘若需要注入大量流动性,那麽央行仍有可能下调存准,但降息的机率已经越发渺茫.

巴克莱在10月10日举行中国宏观经济座谈会,与会者包括中国央行、发改委、财政部、银监会和住建部等人士.该投行在报告中援引一些政策顾问的看法称,预计2013年宏观政策环境将相对稳定,预计M2增速为14%,新增贷款8.5万亿元人民币,社会融资规模总量15万亿元,财政赤字相当於GDP总量的1.7%.

按照过往经验,中国共产党的全国代表大会并不会有具体的改革规划出台,而是在定调後筹划一年,于第二年下半年的三中全会公布.比如中国经济改革的两次重要历程碑就分别始自十一届三中全会和十六届三中全会.今年11月8日将召开共产党的十八届全国代表大会,按惯例会後即会召开十八届一中全会.(完)

--发稿 乔艳红; 审校 林高丽

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