香港《星岛日报》：改革阵痛未完 把握转型机遇

（1月21日社评）

国家统计局昨日发表去年宏观经济数据，全年经济增长7.4%，是1990年以来最低，总理李克强形容今年经济下行压力持续加大。国际货币基金组织更调低今年中国经济增长预测到6.8%，明年再跌至6.3%。

中央去年初把全年经济增长目标定于7.5%“左右”，最后得出来的结果虽然低了0.1个百分点，仍然属于“合理区间”，没有出乎市场意料。现在要为今年经济预测进行“期望管理”，务求就算跌到7%左右都不致造成太大震撼。

中央再三强调，要适应经济由高速发展放缓至中高速发展的“新常态”。中国的“人口红利”正在下降，逐步摆脱靠廉价血汗做世界工厂的角色，并且不可能持续承受粗放改革造成的严重环境污染，也不应该靠地方政府过度举债投资建设引发债务危机。

中国经济增长的三大推动力，重心将由出口和固定投资转移到消费，加强服务业占经济比重，制造业和服务业都强调创富增值较高的创新和高端方向进发，经济增长求量之外更要求质。

在这个转型过程中，已经有包括港商在内的外资厂家迁离大陆，有的回流本土，更多的是迁往越南、缅甸等工资更为低廉的国家。固定投资方面，部分制造业仍在消化过剩产能，房地产更出现萎缩。消费则要面对大力打贪对公费吃喝、送礼和自购奢侈品市场的负面影响。

由于投资者和劳动人口都要接受转型考验，阵痛难免。开放改革30多年，第一场阵痛打破铁饭碗，大量工人下岗，结果缔造了国家发展成世界工厂的条件，国民生活得以提升。现在迎来深化改革、转型升级的第二场阵痛。

去年是“深改元年”，服务业比重增加，消费支出对经济增长的贡献率提高，初见一点成效，但是能否突破瓶颈晋身高等收入国家，还是一直在中等收入水平停滞，尚待将来发展出来的事实验证。

对国家来说，能够认识到发展的难题，再设法克服，总比回避难题为好，不致像一些“欧猪国家”回避拖延到“见棺材才流泪”。香港凭藉金融等高增值先进服务业的长处，可以为国家深化改革作出贡献，又能够为壮大本港发展带来机遇，两蒙其利。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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