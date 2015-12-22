中国中央经济工作会议推进结构性改革 向过剩产能宣战--海通

路透北京12月22日 - 中国中央经济工作会议周一闭幕后，海通证券发布报告解读称，会议淡化经济增长，重视结构改革，并向过剩产能宣战，明年五大任务中产能去化居首，并辅以处置不良资产、严控新增产能、保障再就业、多并购少破产等配套政策。

海通证券宏观团队表示，值得注意的是，2015年中央经济工作会议淡化了经济增长这一目标，而简单以“保持经济运行在合理区间”带过。同时，会议强调了明年结构性改革任务十分繁重，并提出了去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务。

“重点任务均聚焦于调结构领域，这与以往‘经济增长、三农、区域经济、民生、改革开放’的范式化表述截然不同。”海通报告称，“这意味着，2016年作为‘十三五’的开局之年，也将是结构性改革的攻坚之年。”

报告指出，不同于以往，本次产能去化聚焦于传统产业，尤其是过剩产业，且具备配套措施。其中的亮点，一是资本市场配合兼并重组；二是明确提出破产、再就业，彰显了去产能的决心。

会议明确减税降费，降低企业成本。在相关举措中，海通认为，降低制造业增值税率、精简归并“五险一金”、完善煤电价格联动机制，成为降低企业成本的三大亮点。

会议还提出消化房地产库存，五大措施提高住房需求，包括落实户籍制度改革方案、要明确深化住房制度改革方向、发展住房租赁市场、鼓励房地产开发企业主动降价、取消过时的限制性措施。

海通认为，允许农业转移人口等非户籍人口在就业地落户，使他们形成在就业地买房或长期租房的预期和需求，意在提高对商品房的购买和租赁需求，也暗示未来新市民将是地产库存消化的重要力量。

而取消过时的限制性措施，这或许意味着在部分有效需求不足、库存较高的城市，“限购”、“限贷”、首套房认定标准、二套房首付比例等行政性限制措施，会逐步放松甚至取消，改善性需求或得到释放。

中国备受关注的中央经济工作会议周一闭幕，将去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板列为2016年经济工作五大任务。中国供给侧改革策略终于从“纸上谈兵”落到了实际政策操作层面，结构性改革进入攻坚阶段。（完）