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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 28日 星期二 13:59 BJT

中国或在10月推收入分配改革

《经济参考报》周一报道称，中国很可能在10月推行收入分配改革，目前正征求部级以上官员意见。该报道称，改革共涉及十大问题，包括最低工资标准，国有资本经营预算与收益分享制度、高收入者的税收调节、国有金融机构高管人员薪酬管理等。

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