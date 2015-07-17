习近平：深化国有企业改革 要沿着符合国情的道路去改

路透北京7月17日 - 中国国家主席习近平表示，国有企业是国民经济发展的中坚力量，对国有企业要有制度自信。深化国有企业改革，要沿着符合国情的道路去改，要遵循市场经济规律，也要避免市场盲目性，推动国企不断提高效益和效率。

新华网周五稍晚报导称，习近平在同吉林省企业职工座谈时指出，改革要提高国有企业竞争力和抗风险能力，完善企业治理结构，在激烈的市场竞争中游刃有余。

中国财政部此前公布，今年前五个月全国国有及国有控股企业利润总额同比下降3.3%，为9,237.5亿元人民币，降幅较1-4月收窄，地方国有企业利润今年则首次出现同比增长。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。