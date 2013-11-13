中国成立深化改革领导小组意味改革或有更多实质进展--瑞银

路透北京11月13日 -国际投资银行瑞银（UBS）在中国共产党十八届三中全会闭幕后发布报告称，三中全会决定成立“中央全面深化改革领导小组”，意味着未来几年在改革方面可能会比此前取得更多实质性进展。

瑞银经济学家汪涛等在报告中表示，三中全会公报措辞较为含糊，更多具体措施有待于一周内公布的《决定》全文，从公报传递的要点看，最高决策层希望“全面深化改革”，改革领域涵盖了经济、行政和司法等，目标是建立一个现代国家治理体系。

而三中全会提出的中央全面深化改革领导小组，可能由习近平总书记亲自领导，有助于突破一些可能来自地方政府和部委的改革阻力，因此，虽然三中全会公报以及即将公布的会议决定的表述可能与此前重要文件类似，但预计未来几年会取得更多实质进展。

具体来看经济领域的重点改革，瑞银预计现行的《预算法》将会较快修订，届时将要求各级政府规范预算、披露长期支出需求和融资缺口，允许地方政府直接发债；营改增、资源税和消费税等税收改革会继续推进。不过，考虑到情况的复杂性和艰巨性，财税改革可能推进缓慢。

城镇化相关改革方面，瑞银指出，公报没有明确提及户籍改革，而且对土地改革的提法也鲜有新意，“建立城乡统一的建设用地市场”的措辞在五年前的十七届三中全会上就已提出。

不过值得注意的是，公报提出要促进“城乡发展一体化”、“赋予农民更多财产权利”、“推进城乡要素平等交换和公共资源均衡配置”。

他们预计，政府可能会通过在多地试点而非全国铺开的方式来推进户籍和土地改革。推进农村土地确权颁证工作能够保障农民的土地承包经营权，允许其通过抵押、转让等形式流转土地承包经营权，此外还将加快社会事业改革，如养老和医疗保险，并将更多资源投向农村和小城镇的教育和基础设施等。

公报中对金融领域改革用词颇少，仅提及要“完善金融市场体系”，但瑞银指出，这一简单表述可能意味着推进包括债券市场在内的资本市场建设。

汪涛等也提及市场在资源配置中起“决定性作用”，认为这一定位提升了市场机制的重要性，表明未来可能会有更多的要素价格改革得以推进，包括利率市场化。

但在国企改革上，与近期市场的热情相反，国企改革看上去并没有被三中全会视为一个首要任务。公报延续过去十多年来的相同表述，令市场失望。

周二出炉的中共十八届三中全会公报可谓“万众瞩目”，全会明确了改革的总方向和基本目标，提出将在2020年重点领域重点环节取得决定性成果，其中一些新提法和新举措也让市场有了更多解读空间。

包括中央成立全面深化改革领导小组以及成立国家安全委员，被视为将推进改革和加强国家安全提高到更高的决策层面，而市场在资源配置中的作用由以往的“基础性”提法改为“决定性”作用更是令人眼前一亮。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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