专访：中国改革计划若停滞将造成“非常糟糕的后果”--美国财长

路透首尔6月6日 - 美国财政部长雅各布·卢周五表示，如果中国不再坚持其声称的开放市场以及使经济增长转向消费驱动型的目标，则可能会对中国经济与中美双边关系造成“非常糟糕的后果”。

雅各布·卢在首尔接受路透专访时说，下周在北京与中国官员对话时，他将“继续施压”，要求他们遵守改革承诺，并执行削减过剩工业产能的承诺。中国的过剩工业产能目前导致全球市场扭曲。

“坦率地讲，如果中国的改革计划后退，将对中国经济造成非常糟糕的后果，并影响到我们的双边经济关系，”雅各布·卢称。

中美战略与经济对话将于6月6-7日在北京举行，此时正值两国贸易紧张关系加剧。

美国商务部最近对中国一系列钢铁产品征收较高的反倾销税和反补贴税，同时美国商业组织控诉中国新的监管举措，称其有利中国本土企业。

与此同时，人民币兑美元正在向五年低点下滑，在美联储暂停几个月后准备再度开始加息进程之际，这引发了对于另一轮贬值可能的担忧。

雅各布·卢表示，中国基本上履行了对G20做出的有关避免竞争性货币贬值的承诺，并称近几个月中国动用外汇储备支撑人民币的行动与上述承诺相符。

“过去一年中国的干预都不是让人民币贬值，而是支撑人民币，”雅各布·卢说，“我认为，对中国是否向市场导向汇率机制有序前进的考验是，其是否愿意容忍汇率的双向波动。”(完)