中国清理整顿交易所有助防止游资泛滥--报载

路透北京2月7日电---人民日报周二报导称,近年来各类交易所遍地开花主要是受地方政府大力推动,而未来则需予以整顿,让误入歧途的民间资本回归正常的经济活动,以防止过剩的流动性在市场中游走.

报导援引中央财经大学证券期货研究所研究员宏皓指出,泛滥成灾的交易所严重破坏了中国经济的正常秩序,吸引了赌性十足的民间资本,用钱炒钱的游戏制造了大量泡沫.

"政府整顿各类交易所的目的,就是让'误入歧途'的民间资本回归正途,回归正常的经济活动中,对於推动实体经济发展起到积极作用",他表示.

据不完全统计,目前中国各类交易所数量至少有300家.2月2日中国召开清理整顿各类交易场所工作会议暨部际联席会议第一次会议,并提出要求,各地需确保在6月30日前完成各项工作.

去年11月,中国国务院一纸公告将整顿风暴指向了中国各地三百多家各类交易所.其刊登决定称,要加强清理整顿交易场所,并规定从事保险、信贷、黄金等交易的交易所需经国务院相关金融部门批准.

证监会主席郭树清上周四表示,将尽快启动方案实施,确保在6月30日前完成各项工作.其中,变相股票交易、变相期货及金融衍生品交易等均在清理范围中.

报导指出,交易所遍地开花实际显示出流动性过剩,而要根治游资泛滥,还需将民间资本引导到合理的投资渠道.

对此,宏皓认为,目前还需要政府出台政策规范,或者构筑资金池,把民间资本的流动导向合理的方向,防止过剩的流动性在市场中晃来晃去.

另外,亦有专家表示,以交易所为代表的资本市场对企业来讲,主要起配置资源的功能,应该通过资本市场建立多层次的金融渠道,让企业更好地发展.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯

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