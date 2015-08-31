中国当局调查市场震荡背后是否有不当行为 金融行业神经紧绷

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京/伦敦8月31日 - 彭博新闻周一报道称，对冲基金公司英仕曼集团(Man Group)(EMG.L)中国区主席李亦非被中国警方带走协助调查，并称该调查与近期证券市场的大幅波动相关。同时一位国内财经记者在国家电视台上承认，自己传播虚假信息导致“恐慌与混乱”。
这两起事件可能让金融从业人员神经绷紧，因监管当局试图找出他们认为的导致中国股市过去三个月来大起大落的幕后人物。
中国股市大幅动荡后，当局一直在调查是否存在市场操纵行为。自6月中以来中国股市.CSI300.SSEC暴跌约40%，因忧虑中国经济放缓，且本月稍早人民币意外贬值。
当局对金融行业展开调查，认为恶意卖空和其它操作策略削弱了市场信心。
彭博援引知情消息人士报道，英仕曼集团中国区主席李亦非在协助警方调查，并指出这并不意味着李亦非会面临指控或存在不当行为。路透无法独立证实这一报导。
英仕曼集团发言人Rosanna Konarzewski拒绝就此事置评；由于目前是非正常工作时间，也未能联系到中国公安部就此发表评论。
李亦非的丈夫汪潮涌对路透表示，他周日和周一与妻子通过话，她说自己正在“参加高度机密”的会议。“她说她在参加会议，我不方便与她联系，”他在电话里说，并称他不知道开会地点。
周一，《财经》杂志记者王晓璐在国家电视台节目中承认，自己写的股市报导传播不实信息，造成“恐慌和混乱”。
这些调查行为可能让中国投资界感到不安，有关李亦非的报导可能让外国投资者尤其感到紧张。
“短期来看，鉴于当前的形势，明智的外国商人都会暂停在中国做生意，”Cumberland Advisors副总裁兼首席货币经济学家BobEisenbeis表示。“长期来看，大家不会忽视这个市场的规模和前景。”
英仕曼集团官网称，其管理着788亿美元资产。(完)
(编译 郑茵/李爽 审校 徐文焰/白云)
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